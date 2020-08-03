Что скрывали о московской Олимпиаде-80

40 лет назад в Москве прошли Олимпийские игры. Престижные спортивные соревнования ранее никогда не проводились в странах Восточной Европы, Советский Союз был просто обязан провести мероприятие на высшем уровне. Несмотря на сложные условия (США и ряд стран бойкотировали Олимпиаду-80 из-за ввода советских войск в Афганистан), СССР удалось организовать одни из самых запоминающихся и мирных игр. Хотя было это весьма непросто. О том, что осталось «за кадром», рассказывает «Рамблер».

Одной из главных задач при подготовке Олимпиады-80 было обеспечение абсолютной безопасности гостей игр и жителей города. Ведь навредить СССР и подорвать репутацию страны в этот период у Запада было много шансов. Тем не менее, спокойствие и порядок решили обеспечить во что бы то ни стало.

На территорию СССР не были допущены тысячи иностранцев, вызывающих хотя бы малейшие сомнения в их благонадежности, в пунктах осмотра багажа впервые появились металлоискатели, был введен невероятно строгий учет любого оружия, а особенно взрывчатых веществ (слишком хорошо все помнили теракт на Олимпиаде в Мюнхене 1972 года).

Москва предстала перед иностранными гостями чистым, комфортным, практически идеальным для жизни городом. Зарубежные гости даже не догадывались о том, каких трудов стоило службам столицы очистить город от нежелательных людей и навести внешний лоск.

Буквально в один день тюрьмы Москвы пополнились тысячами уголовников, были выловлены практически все фарцовщики, нелегальные таксисты, изолированы агрессивные душевнобольные, а бродяги и «ночные бабочки» высланы за 101-й километр. Въезд в столицу ограничили, строго проверяя всех, кто пытался проникнуть в столицу. Даже в пионерских лагерях увеличили смены и настоятельно рекомендовали родителям отправить отпрысков отдыхать.

Прилавки магазинов заполнили доселе невиданные йогурты и другие иностранные продукты, было построено и приведено в порядок множество спортивных объектов, гостиниц, выстроена Олимпийская деревня.

Во время самих игр были брошены все силы на то, чтобы обеспечить безопасность людей. Так, например, под видом простых болельщиков на трибунах восседали силовики, готовые в любой момент решить любой конфликт. Разумеется, иностранные гости об этом даже не подозревали.