Какие слова бесят пользователей Сети

Фото: Кадр из фильма "О чем еще говорят мужчины"

Общение в интернете породило моду на определенные слова и фразы. И пока одни активно их применяют, других это раздражает. «Рамблер» собрал слова и выражения, которые чаще других доводят пользователей до белого каления. Орфография и пунктуация авторов сохранены.

Кушать

Впрочем, некоторые слова вызывали противоречивые чувства даже у писателей. Например, слово «кушать». Еще Корней Чуковский писал о нем: «Очень коробило меня нескромное, заносчивое выражение „я кушаю“. В моё время то была учтивая форма, с которой человек обращался не к себе, а к другим: „Пожалуйте кушать“. Если же он говорил о себе: „я кушаю“ — это ощущалось как забавное важничанье».

С ним соглашался и Виталий Бианки: «Кушать — жеманное, нелепое, какое-то сюсюкающее слово. Его употребляли главным образом лакеи. Даже о себе мы начинаем говорить: „я кушаю“, „мы кушаем“. И получается смешновато».

Раздражает это слово и сегодня.

AlisaL: «Кушать, насколько я помню, это слово, которое используют только для детей до 3х лет. Но оно всё равно мерзкое!»

Olga: «Кушать по отношению к кому угодно: оно кажется мне инфантильно-шепелявым и лакейским».

Infanta: «Кушать — когда это говорится про взрослых людей».

Мария: «У нас на работе почему-то принято говорить "кушать" вместо обедать. Это просто отвратительно. "Я пойду покушаю" и "Ой, ну я обкушался совсем».

Детки

Decandra: «Слово "детки". Маньячно-приторное какое-то»

Анна А: «Не люблю, когда детей называют "детками". В этом то ли сюсюканье, то ли желание угодить клиенту».

Vlad: «Детки, кашка, крошка, перчик и все то, что относится к лексикону безбашенных молодых мамаш».

SashaSard: «Ребятишки, детки, лялька — почему-то режет глаз и слух, особенно первое, хотя понимаю, что с этим словом всё нормально».

Крайний вместо последнего

Сначала так говорили летчики, а также представители иных профессий, связанных с риском для жизни. Существует подобное суеверие и у актеров. Однако сейчас такая привычка стала повсеместной.

MaMari: «Бесят предрассудки из-за слова „последний“. И потому — „крайний“.

Екатерина: „Крайний“ вместо „последний“, если говорящий не лётчик и не пожарный. Очень раздражает».

Инна: «"Крайний" очень раздражает. В очереди есть последний».

Tatiana: «Когда говорят -крайний раз я была…— убить готова».

Юрий: «Ушел вместо умер. За этим, как и за словом "крайний", стоит суеверие, как будто умерший умер не совсем, а может вернуться. Но мы-то знаем, что это не так».

Молочка, мазик и другие вкусняшки

Именно последнее слово больше всего раздражало героя Ростислава Хаита в фильме «О чем еще говорят мужчины».

Эргосум: «"Вкусняшки", как правило, входят в словарный запас весьма недалеких женщин».

KaterinaN: «Эти ужасные уменьшительно-ласкательные „молочка“, „винишко“, „мазик“ вместо "майонез". В этих словечках мне видится какое-то лексическое мещанство».

Даша: «Есть знакомый, который называет газировку газявой, майонез — мазиком. У меня челюсть от этого сводит».

Alina: «Меня бесит, когда взрослые люди используют в речи слово „вкусняшка“. Без разбора, называя так блюда в спектре от бутерброда до многоярусных композиций из высокой кухни».

Кроме того, в список фраз, которые больше возмущают пользователей интернета вошли следующие:

От слова «совсем». На вкус и цвет все фломастеры разные. Извините мой французский. Ты меня выбешиваешь. Не выноси мне мозг.

Впрочем, несмотря ни на что, эти выражения постоянно используются в сетевом общении.