Какие слова бесят пользователей Сети

Общение в интернете породило моду на определенные слова и фразы. И пока одни активно их применяют, других это раздражает. «Рамблер» собрал слова и выражения, которые чаще других доводят пользователей до белого каления. Орфография и пунктуация авторов сохранены.
Кушать
Впрочем, некоторые слова вызывали противоречивые чувства даже у писателей. Например, слово «кушать». Еще Корней Чуковский писал о нем: «Очень коробило меня нескромное, заносчивое выражение „я кушаю“. В моё время то была учтивая форма, с которой человек обращался не к себе, а к другим: „Пожалуйте кушать“. Если же он говорил о себе: „я кушаю“ — это ощущалось как забавное важничанье».
С ним соглашался и Виталий Бианки: «Кушать — жеманное, нелепое, какое-то сюсюкающее слово. Его употребляли главным образом лакеи. Даже о себе мы начинаем говорить: „я кушаю“, „мы кушаем“. И получается смешновато».
Раздражает это слово и сегодня.
AlisaL: «Кушать, насколько я помню, это слово, которое используют только для детей до 3х лет. Но оно всё равно мерзкое!»
Olga: «Кушать по отношению к кому угодно: оно кажется мне инфантильно-шепелявым и лакейским».
Infanta: «Кушать — когда это говорится про взрослых людей».
Мария: «У нас на работе почему-то принято говорить "кушать" вместо обедать. Это просто отвратительно. "Я пойду покушаю" и "Ой, ну я обкушался совсем».
Детки
Decandra: «Слово "детки". Маньячно-приторное какое-то»
Анна А: «Не люблю, когда детей называют "детками". В этом то ли сюсюканье, то ли желание угодить клиенту».
Vlad: «Детки, кашка, крошка, перчик и все то, что относится к лексикону безбашенных молодых мамаш».
SashaSard: «Ребятишки, детки, лялька — почему-то режет глаз и слух, особенно первое, хотя понимаю, что с этим словом всё нормально».
Крайний вместо последнего
Сначала так говорили летчики, а также представители иных профессий, связанных с риском для жизни. Существует подобное суеверие и у актеров. Однако сейчас такая привычка стала повсеместной.
MaMari: «Бесят предрассудки из-за слова „последний“. И потому — „крайний“.
Екатерина: „Крайний“ вместо „последний“, если говорящий не лётчик и не пожарный. Очень раздражает».
Инна: «"Крайний" очень раздражает. В очереди есть последний».
Tatiana: «Когда говорят -крайний раз я была…— убить готова».
Юрий: «Ушел вместо умер. За этим, как и за словом "крайний", стоит суеверие, как будто умерший умер не совсем, а может вернуться. Но мы-то знаем, что это не так».
Молочка, мазик и другие вкусняшки
Именно последнее слово больше всего раздражало героя Ростислава Хаита в фильме «О чем еще говорят мужчины».
Эргосум: «"Вкусняшки", как правило, входят в словарный запас весьма недалеких женщин».
KaterinaN: «Эти ужасные уменьшительно-ласкательные „молочка“, „винишко“, „мазик“ вместо "майонез". В этих словечках мне видится какое-то лексическое мещанство».
Даша: «Есть знакомый, который называет газировку газявой, майонез — мазиком. У меня челюсть от этого сводит».
Alina: «Меня бесит, когда взрослые люди используют в речи слово „вкусняшка“. Без разбора, называя так блюда в спектре от бутерброда до многоярусных композиций из высокой кухни».
Кроме того, в список фраз, которые больше возмущают пользователей интернета вошли следующие:
- От слова «совсем».
- На вкус и цвет все фломастеры разные.
- Извините мой французский.
- Ты меня выбешиваешь.
- Не выноси мне мозг.
Впрочем, несмотря ни на что, эти выражения постоянно используются в сетевом общении.