Как правильно вести себя в ресторанах и кафе

Этикет создан, в первую очередь, для того, чтобы все люди, находящиеся в одном пространстве, чувствовали себя максимально комфортно. Поэтому очень важно знать некоторые тонкости, чтобы не прослыть невеждой в глазах окружающих. Далее «Рамблер» расскажет, как правильно вести себя в кафе и ресторанах.

Итак, правила этикета в ресторанах и кафе: Не кричите, не щелкайте пальцами и не стучите прибором о стакан или тарелку, чтобы привлечь внимание официанта. Достаточно кивнуть головой или взмахнуть рукой; Не выясняйте, кто будет оплачивать счет в присутствии официанта. Договоритесь об этом заранее; Не устраивайте скандал, если что-то пошло не так. Тихо и вежливо изложите свои соображения метрдотелю. Большинство вопросов можно решить спокойно; Если вы чавкаете, прихлебываете, облизываете пальцы, крошите хлеб или болтаете ногами — это считается дурным тоном; Не стоит громко приветствовать появившегося в дверях приятеля — это неприлично; Отложите телефон и выключите звук во время беседы, чтобы не заставлять оппонента испытывать дискомфорт; Не разглядывайте сидящих вокруг незнакомцев. Многим людям будет неприятно трапезничать под ваш пристальный взгляд; Пепельница предназначена исключительно для окурков — не бросайте в нее салфетки, жвачки и прочее; Не критикуйте повара или бармена. Если вам не понравилось качество блюда, вежливо попросите официанта его заменить; Зайдя в ресторан, дождитесь, пока вас проводят к свободному столику. Не нужно бежать к нему самостоятельно, сломя голову; Если вы берете что-то из общей тарелки, используйте специально предназначенный для этого прибор, но никогда не делайте это собственной ложкой; Не выполняйте за столиком косметические и гигиенические процедуры. Если вам нужно подправить макияж или расчесать волосы — отлучитесь в уборную; Никогда не садись за стол к незнакомым людям без приглашения — это может спровоцировать конфликтную ситуацию; Если на столике стоит табличка, сигнализирующая о резерве, не пытайтесь переставить ее незаметно в другое место; Если вам нужно избавиться от жвачки, вместо того, чтобы выплюнуть ее на тарелку, аккуратно заверните ее в салфетку; Старайтесь разговаривать приглушенно и не смейтесь слишком громко — это будет отвлекать сидящих рядом гостей.