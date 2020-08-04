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Как можно выдать свою невоспитанность в ресторане и кафе 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Как правильно вести себя в ресторанах и кафе
Фото: depositphotos.com
Этикет создан, в первую очередь, для того, чтобы все люди, находящиеся в одном пространстве, чувствовали себя максимально комфортно. Поэтому очень важно знать некоторые тонкости, чтобы не прослыть невеждой в глазах окружающих. Далее «Рамблер» расскажет, как правильно вести себя в кафе и ресторанах.

Итак, правила этикета в ресторанах и кафе:

  1. Не кричите, не щелкайте пальцами и не стучите прибором о стакан или тарелку, чтобы привлечь внимание официанта. Достаточно кивнуть головой или взмахнуть рукой;
  2. Не выясняйте, кто будет оплачивать счет в присутствии официанта. Договоритесь об этом заранее;
  3. Не устраивайте скандал, если что-то пошло не так. Тихо и вежливо изложите свои соображения метрдотелю. Большинство вопросов можно решить спокойно;
  4. Если вы чавкаете, прихлебываете, облизываете пальцы, крошите хлеб или болтаете ногами — это считается дурным тоном;
  5. Не стоит громко приветствовать появившегося в дверях приятеля — это неприлично;
  6. Отложите телефон и выключите звук во время беседы, чтобы не заставлять оппонента испытывать дискомфорт;
  7. Не разглядывайте сидящих вокруг незнакомцев. Многим людям будет неприятно трапезничать под ваш пристальный взгляд;
  8. Пепельница предназначена исключительно для окурков — не бросайте в нее салфетки, жвачки и прочее;
  9. Не критикуйте повара или бармена. Если вам не понравилось качество блюда, вежливо попросите официанта его заменить;
  10. Зайдя в ресторан, дождитесь, пока вас проводят к свободному столику. Не нужно бежать к нему самостоятельно, сломя голову;
  11. Если вы берете что-то из общей тарелки, используйте специально предназначенный для этого прибор, но никогда не делайте это собственной ложкой;
  12. Не выполняйте за столиком косметические и гигиенические процедуры. Если вам нужно подправить макияж или расчесать волосы — отлучитесь в уборную;
  13. Никогда не садись за стол к незнакомым людям без приглашения — это может спровоцировать конфликтную ситуацию;
  14. Если на столике стоит табличка, сигнализирующая о резерве, не пытайтесь переставить ее незаметно в другое место;
  15. Если вам нужно избавиться от жвачки, вместо того, чтобы выплюнуть ее на тарелку, аккуратно заверните ее в салфетку;
  16. Старайтесь разговаривать приглушенно и не смейтесь слишком громко — это будет отвлекать сидящих рядом гостей.
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