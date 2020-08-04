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Стало известно, чем нельзя кормить собак 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Стало известно, чем нельзя кормить собак
Фото: depositphotos.com
В Российской кинологической федерации (РКФ) рассказали, какие продукты противопоказаны для собак. Об этом сообщает РИА Новости.
Президент РКФ Владимир Голубев напомнил, что рацион собаки должен быть сбалансированным. Он отметил, что питомца лучше кормить специальным кормом или домашней пищей, но перед этим нужно проконсультироваться со специалистом.

"Откажитесь от кормления с общего стола. Без кусочка мяса или сыра вечером собака не будет страдать, даже если в ее глазах видна вся грусть этого мира", — отметил Голубев.

Глава РКФ перечислил продукты, которые категорически нельзя давать собакам. Даже от разового употребления у животного могут появиться неприятности.
Так, одним из самых опасных продуктов может стать шоколад и его производные. В нем содержится теобромин, который влияет на организм собаки как яд. Запрещены лук и чеснок даже после термической обработки, из-за того, что они вызывают диарею и анемию.
Сливы, персики, абрикосы, вишни и черешня не желательно давать вместе с косточками. В них содержится цианид, а собака может их быстро разгрызть и съесть. Токсичные для собак вещества содержатся в авокадо. Персик может вызвать рвоту, проблемы с дыханием и диарею.
Орехи и продукты с их содержанием могут вызвать у питомца судороги и припадки, так как поражают нервную систему человека.
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Истории , Владимир Голубев
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