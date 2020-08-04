Как страницы в соцсетях становятся кладбищами

Социальные сети настолько плотно вошли в нашу жизнь, что многие начали задумываться о том, в чьи руки попадут все пароли и переписки, когда пользователя не станет. "Рамблер" выяснил, какая судьба уготована личным страницам.

Иногда доступ к гаджетам или личным страницам погибших необходим, чтобы восполнить семейный фотоархив или восстановить хронологию событий по поводу обстоятельств смерти. В иных случаях страница помогает близким справиться с потерей и становится чем-то вроде мемориала. Оказалось, крупнейшие социальные сети уже позаботились о будущем.

Одноклассники

В Америке почтовые сервисы и блоги обязаны раскрывать пароли родственникам, но в России такой практики нет. Дело в том, что данными страницы могу воспользоваться мошенники, поэтому в некоторых социальных сетях к хранению информации относятся очень серьезно. Чтобы нарушить политику конфиденциальности социальной сети и получить доступ к аккаунту дочери, жительнице Москвы пришлось подать в суд на "Одноклассники".

Facebook

Самый циничный выход изобрела самая крупная социальная сеть. В Facebook вы можете назначить "хранителя страницы" самостоятельно. То есть основатели в прямом смысле предлагают подумать об онлайн-завещании и не боятся говорить об этом прямо. Когда сеть определит, что вы не были активны в течение какого-то времени, явки и пороли перейдут к близкому человеку.

Facebook

ВКонтакте

Социальная сеть ВКонтакте предлагает родственникам выбрать три опции: оставить аккаунт (только если вы сами узнали пароль), сделать аккаунт мемориальным или удалить его. В первом случае родственники публикуют памятные фотографии на страницах погибших, пишут о дне рождения близкого человека. Если страница законсервирована как мемориальная, то информация о дне рождения погибшего не появляется в уведомлениях, его также нельзя добавить в друзья.

Twitter

Twitter пароли родственникам не выдает, эта социальная сеть может заморозить аккаунт или удалить его полностью. Для этого в службу поддержки должен обратиться правопреемник пользователя или близкий родственник с подтвержденной личностью.

Instagram

Здесь разработчики серьезно озадачились вопросами сохранения памяти о пользователях. Поэтому вскоре в социальной сети можно будет устанавливать мемориальные аккаунты, обратившись в поддержку. При этом пароль администраторы выдать родственникам не смогут.

Instagram

Аккаунт Google, к которому зачастую привязаны все приложения и платежные системы, предлагает выбрать через какое количество времени искусственный интеллект сочтет вас неактивны: три месяца, полгода или год. Отсутствие активности выясняется не просто так, сеть анализирует используете ли вы браузеры, телефон, карты, не отвечаете на телефон и прочее, только в этом случае она блокирует ваш профиль.