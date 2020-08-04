«Секта трясунов»: почему в СССР запретили твист 

В начале 1960-х годов мир охватила мода на твист. Его танцевали все. Но в Советском Союзе твист некоторое время был под запретом. Особенно танец невзлюбил Никита Хрущев. "Рамблер" рассказывает, почему.

Твист переводится как "обвивать" и "крутиться". Танец появился в 1960-м году благодаря американскому певцу Чабби Чекеру. Он исполнял песню "The Twist" и предложил свой вариант танца под эту музыку.

Твист стал невероятно популярен среди молодежи со всего мира. Однако в СССР его сочли вредным и противостоящим советской идеологии. Танцевать твист было сродни предательству.

В 1962 году первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев проводил встречу с деятелями культуры. На ней политик рассказал, что думает о модном на Западе танце, сравнив любителей твиста с сектантами.

"Свист или вист? Твист? Ну а что это?! Говорят, есть секта— трясуны. Да-да, есть такая. Трясуны! Я знаю это по произведениям чекистов. Они этим занимаются. Я их не видел, но они мне докладывали, что это за секта… Говорят, там так танцуют! То есть до исступления, понимаете ли. Потом падают, понимаете ли. И это танец?!" — возмущался Хрущев.

По его мнению, танцевать твист публично нельзя, и нужно "постоять" за свои, народные танцы.

"Почему мы должны отказаться от своего танца — народного? Я уж не говорю: русские, украинцы. Возьмите узбеков, казахов, любые народы — танец у них плавный, красивый. А это, слушайте, это же неприлично! Такие жесты делать определенными частями тела! Это неприлично в обществе. И это новое?! Я считаю, товарищи, давайте все-таки постоим за старину. Да, за старину. Чтобы не поддаваться этому упадничеству", — заявил Хрущев.