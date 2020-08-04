Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Секта трясунов»: почему в СССР запретили твист 

Анастасия Иванова 1 час назад
«Секта трясунов»: почему в СССР запретили твист
Фото: Кадр из фильма "Криминальное чтиво"
В начале 1960-х годов мир охватила мода на твист. Его танцевали все. Но в Советском Союзе твист некоторое время был под запретом. Особенно танец невзлюбил Никита Хрущев. "Рамблер" рассказывает, почему.
Твист переводится как "обвивать" и "крутиться". Танец появился в 1960-м году благодаря американскому певцу Чабби Чекеру. Он исполнял песню "The Twist" и предложил свой вариант танца под эту музыку.
Твист стал невероятно популярен среди молодежи со всего мира. Однако в СССР его сочли вредным и противостоящим советской идеологии. Танцевать твист было сродни предательству.
В 1962 году первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев проводил встречу с деятелями культуры. На ней политик рассказал, что думает о модном на Западе танце, сравнив любителей твиста с сектантами.

"Свист или вист? Твист? Ну а что это?! Говорят, есть секта— трясуны. Да-да, есть такая. Трясуны! Я знаю это по произведениям чекистов. Они этим занимаются. Я их не видел, но они мне докладывали, что это за секта… Говорят, там так танцуют! То есть до исступления, понимаете ли. Потом падают, понимаете ли. И это танец?!" — возмущался Хрущев.

По его мнению, танцевать твист публично нельзя, и нужно "постоять" за свои, народные танцы.

"Почему мы должны отказаться от своего танца — народного? Я уж не говорю: русские, украинцы. Возьмите узбеков, казахов, любые народы — танец у них плавный, красивый. А это, слушайте, это же неприлично! Такие жесты делать определенными частями тела! Это неприлично в обществе. И это новое?! Я считаю, товарищи, давайте все-таки постоим за старину. Да, за старину. Чтобы не поддаваться этому упадничеству", — заявил Хрущев.

Несмотря на запрет, любители твиста все равно собирались на подпольных вечеринках. А Ансамбль народного танца Игоря Моисеева включил в свою программу сатирический танец "Назад к обезьяне". После того, как Хрущева отстранили от власти в 1964 году, мода на твист распространилась по всему Советскому Союзу.
Видео дня. «Обезьяний доктор» и его жуткий опыт с мужчинами
Комментарии 2
Истории , Игорь Моисеев , КПСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало бы с Россией, если бы победили белые
Что стало бы с Россией, если бы победили белые
53-летний мужчина рассказал, почему он выглядит на 25
53-летний мужчина рассказал, почему он выглядит на 25
У русских с какими фамилиями предки были татарами
У русских с какими фамилиями предки были татарами
Видео
Что скрывали о московской Олимпиаде-80
12:30
Что скрывали о московской Олимпиаде-80
Истории
В подмосковной реке нашли живого крокодила
00:53
В подмосковной реке нашли живого крокодила
Безумный мир
В метро полицейский помог мужчине завязать галстук
00:14
В метро полицейский помог мужчине завязать галстук
Истории
Илон Маск рассказал, кто построил египетские пирамиды
00:52
Илон Маск рассказал, кто построил египетские пирамиды
Безумный мир Люди
В Москве выставили «Ноев ковчег»
01:14
В Москве выставили «Ноев ковчег»
Вещи
Что делать, чтобы в вас не ударила молния
03:33
Что делать, чтобы в вас не ударила молния
Безумный мир
Самые жестокие правительницы в истории мира
10:17
Самые жестокие правительницы в истории мира
Люди Истории
Демограф о COVID-19: «Россия продолжает гореть»
01:03:03
Демограф о COVID-19: «Россия продолжает гореть»
Люди
«Обезьяний доктор» и его жуткий опыт с мужчинами
12:40
«Обезьяний доктор» и его жуткий опыт с мужчинами
Люди Истории
Пес не сдержал эмоций во время футбола
00:31
Пес не сдержал эмоций во время футбола
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение