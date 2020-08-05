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Почему в СССР не было туалетной бумаги 

Елизавета Назарова 6 часов назад
Туалетная бумага в СССР появилась только в 1968 году. После того, как в стране начали производить эту гигиеническую принадлежность, она все равно была в дефиците. "Рамблер" узнал, почему до 1968 году во всех туалетах великой державы лежали старые газеты.

Газеты вместо бумаги

О том, почему туалетная бумага не производилась в СССР, существует много версий. Одной из самых популярных считается то, что руководство страны было более озабочено машиностроением и вооружением, а не благополучием советских граждан. Так, до 1968 году, по воспоминаниям разных людей, в туалетах СССР лежали старые газеты, которые использовали для гигиены. Когда этот предмет гигиены появился в стране, его производили на импортных станках, которые были закуплены в Англии. Тогда же появилась та бумага, которую многие сейчас называют "наждачкой" из-за неприятного материала.

Отсутсвие спроса и дефицит

Когда туалетная бумага только появилась в магазинах, особого ажиотажа у советских граждан она не вызвала. Люди настолько привыкли к газетам, что считали бессмысленным тратить свои деньги на другую бумагу. Тогда власти начали масштабную рекламную кампанию для товара. О ней сообщали везде: в газетах, журналах и перед сеансами в кинотеатрах.
Когда советские граждане наконец поняли, что туалетная бумага будет лучше газет, начали ее скупать. Однако, производство не успевало за спросом на товар. Тогда туалетная бумага стала дефицитной, а гражданам продавали ее по 10-12 штук в одни руки. В 80-е на улицах можно было встретить людей, которые надевали на себя ниточку, на которую были нанизаны рулоны бумаги.
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