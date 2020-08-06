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Самая страшная бомбардировка Великой Отечественной 

Русская семерка 2 часа назад
Самая страшная бомбардировка Великой Отечественной
Фото: Русская семерка
23 августа 1942 года началась бомбардировка Сталинграда. В ней участвовало до тысячи самолетов «люфтваффе», которые совершили от полутора до двух тысяч боевых вылетов.
К моменту начала авианалетов из города было эвакуировано более 100 тысяч человек, однако большая часть жителей эвакуироваться не смогла. В результате бомбардировки погибли, по самым приблизительным подсчетам, более 40 тысяч человек, в основном, мирных жителей.
Сначала проводилась бомбардировка фугасными снарядами, затем — зажигательными бомбами, отчего возникал эффект огненного смерча, уничтожавшего все живое. Несмотря на значительные разрушения и огромное число жертв многие историки считают, что своих первоначальных целей немцы не достигли. Историк Алексей Исаев так прокомментировал сталинградскую бомбардировку: «Все пошло не по-плану. Вслед за бомбардировкой не последовало планового развития событий — окружения советских войск к западу от Сталинграда и занятия города. В результате бомбардировка выглядела таким террористическим актом, хотя если бы все развивалось по написанному плану, она бы представлялась логичной».
Нужно сказать, что «мировая общественность» откликнулась на бомбардировку Сталинграда. Особое участие проявили жители разрушенного немцами осенью 1940 года Ковентри. Женщины этого города отправили послание поддержки женщинам Сталинграда, в котором писали: «Из города, растерзанного в клочья главным врагом мировой цивилизации, наши сердца тянутся к вам, тем, кто гибнет и страдает гораздо больше нашего». В Англии был создан «Комитет англо-советского единства», который организовывал различные мероприятия и собирал деньги для отправки в СССР. В 1944 году Ковентри и Сталинград стали городами-побратимами.
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Истории , Алексей Исаев
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