Почему наследника Британии прятали от людей

12 июля 1905 года в семье будущего короля Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии Георга V и королевы Марии родился сын, которого назвали Джон Чарльз Фрэнсис. Никто не подозревал, что его появление на свет станет трагическим эпизодом в истории королевской семьи. О том, чем же стал знаменит Джон Великобританский и почему его с детства скрывали от посторонних глаз, рассказывает «Рамблер».

Джон был самым младшим ребенком монаршей четы, свое детство вместе с братьями и сестрой он провел в Сандрингеме. До четырех лет никаких поводов к беспокойству малыш родителям и няне не давал. Лишь однажды отец мальчика заметил, что он изредка разговаривает сам с собой.

После того, как принцу исполнилось 4 года, он внезапно начал часто болеть, а затем, как гром среди ясного неба, у Джона случился припадок эпилепсии. Родные надеялись, что мальчик сможет излечиться от недуга, как один из родственников семьи, которому удалось победить болезнь, но, увы, этого не случилось.

Маленький принц стал часто болеть, довольно часто с ним случались припадки. Он не мог изучать предметы, которые преподавали его братьям. Доктора связывали это с развившимся аутизмом. Нельзя сказать, что мальчика полностью изолировали от людей: Джон вместе с родителями бывал в обществе, не был замкнут.

Все изменилось после того, как мальчику исполнилось 11 лет. Эпилептические припадки участились. Болезнь прогрессировала.

Джон стал все реже бывать с семьей на людях. Информация о маленьком принце тщательно скрывалась, о нем было известно очень мало. После 1913 года члены монаршей семьи не делали никаких официальных заявлений. Принца практически изолировали от людей, родные, разумеется, его посещали, но принимали в жизни младшего сына не слишком большое участие. Болезнь, которая в наши дни уже достаточно изучена, в те годы шокировала окружающих, ее не умели лечить. Заболевание, по сути, сделала маленького Джона изгоем.

В возрасте 13 лет после особенно сильного припадка принц Джон скончался. Королева признавалась, что уход из жизни сына стал для ее большим шоком, но для него самого, по мнению Марии, это стало большим облегчением.