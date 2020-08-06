Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почему наследника британского престола изолировали от людей 

Александра Нечаева 4 часа назад
Почему наследника Британии прятали от людей
Фото: Wikipedia
12 июля 1905 года в семье будущего короля Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии Георга V и королевы Марии родился сын, которого назвали Джон Чарльз Фрэнсис. Никто не подозревал, что его появление на свет станет трагическим эпизодом в истории королевской семьи. О том, чем же стал знаменит Джон Великобританский и почему его с детства скрывали от посторонних глаз, рассказывает «Рамблер».
Джон был самым младшим ребенком монаршей четы, свое детство вместе с братьями и сестрой он провел в Сандрингеме. До четырех лет никаких поводов к беспокойству малыш родителям и няне не давал. Лишь однажды отец мальчика заметил, что он изредка разговаривает сам с собой.
После того, как принцу исполнилось 4 года, он внезапно начал часто болеть, а затем, как гром среди ясного неба, у Джона случился припадок эпилепсии. Родные надеялись, что мальчик сможет излечиться от недуга, как один из родственников семьи, которому удалось победить болезнь, но, увы, этого не случилось.
Маленький принц стал часто болеть, довольно часто с ним случались припадки. Он не мог изучать предметы, которые преподавали его братьям. Доктора связывали это с развившимся аутизмом. Нельзя сказать, что мальчика полностью изолировали от людей: Джон вместе с родителями бывал в обществе, не был замкнут.
Все изменилось после того, как мальчику исполнилось 11 лет. Эпилептические припадки участились. Болезнь прогрессировала.
Джон стал все реже бывать с семьей на людях. Информация о маленьком принце тщательно скрывалась, о нем было известно очень мало. После 1913 года члены монаршей семьи не делали никаких официальных заявлений. Принца практически изолировали от людей, родные, разумеется, его посещали, но принимали в жизни младшего сына не слишком большое участие. Болезнь, которая в наши дни уже достаточно изучена, в те годы шокировала окружающих, ее не умели лечить. Заболевание, по сути, сделала маленького Джона изгоем.
В возрасте 13 лет после особенно сильного припадка принц Джон скончался. Королева признавалась, что уход из жизни сына стал для ее большим шоком, но для него самого, по мнению Марии, это стало большим облегчением.
Видео дня. На видео попала схватка озверевших змей
Комментарии
Истории
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская тюрьма, которую боятся все воры в законе
Российская тюрьма, которую боятся все воры в законе
Мужчина посадил семена из Китая и удивился урожаю
Мужчина посадил семена из Китая и удивился урожаю
Россияне вспомнили самую мерзкую еду из детства
Россияне вспомнили самую мерзкую еду из детства
Видео
Как девушке удалось овладеть запрещенной профессией
02:20
Как девушке удалось овладеть запрещенной профессией
Люди
Что скрывали о московской Олимпиаде-80
12:30
Что скрывали о московской Олимпиаде-80
Истории
В подмосковной реке нашли живого крокодила
00:53
В подмосковной реке нашли живого крокодила
Безумный мир
Загадки картин да Винчи, которые так и не разгадали
03:02
Загадки картин да Винчи, которые так и не разгадали
Люди Вещи
Водитель во время обгона разнес АЗС
00:24
Водитель во время обгона разнес АЗС
Люди
Собака, поющая в дуэте с хозяином, позабавила Сеть
01:00
Собака, поющая в дуэте с хозяином, позабавила Сеть
Безумный мир
К Земле несется астероид-исполин
00:32
К Земле несется астероид-исполин
Безумный мир
В метро полицейский помог мужчине завязать галстук
00:14
В метро полицейский помог мужчине завязать галстук
Истории
Полчища пчел оккупировали забор жилого дома
00:32
Полчища пчел оккупировали забор жилого дома
Безумный мир
На видео попала схватка озверевших змей
00:42
На видео попала схватка озверевших змей
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение