Как внук Чингизхана завоевал Русь

Как ни стремился легендарный монгольский правитель Чингисхан завоевать весь мир, ему это не удалось. Но у основателя огромной империи был достойный наследник. Хан Батый продолжил дело своего великого деда, возглавив войска ордынцев в западных походах. Именно он завоевал половцев, волжских булгар, русских, а затем двинул свою армию на Польшу, Венгрию, балканские страны, города Центральной Европы. Своим расцветом и могуществом Золотая Орда во многом обязана полководческому таланту хана Батыя и его дальновидной политике.

Прославленный наставник

У Чингисхана (между 1155 и 1162 — 1227 гг.) был старший сын — Джучи. Он унаследовал самые богатые и перспективные в плане будущих завоеваний земли — часть империи, расположенную к западу от Иртыша. То есть, будущую Золотую Орду или Улус Джучи, как эту территорию называли сами монголы.

К концу своей жизни Чингисхан понял, что просто не успеет воплотить свой грандиозный план по захвату всего мира. Но он надеялся на наследников: уж они-то должны были превзойти великую славу Александра Македонского , которого многие века жители Азии считали богом.

Впрочем, Чингисхан не был бы великим, если бы полагался только на провидение. Этот расчетливый человек привык доверять только себе и ближайшим соратникам — верным ему полководцам, в числе которых были настоящие гении военного дела. Самым уважаемым среди войсковой верхушки и преданным правителю сподвижником — практически вторым человеком в Орде после самого Чингисхана — был Субэдэй-багатур (1176-1248 гг.). Именно ему правитель доверил важную миссию: подготовить будущего преемника.

Субэдэй (Субудай — зависит от произношения) был тем человеком, без которого монголы не смогли бы завоевать полмира. Сын простого кузнеца из племени урянхаев вошел в историю как один из величайших военных стратегов всех времен и народов. Достаточно сказать, что Наполеон Бонапарт высоко ценил его безусловный военный талант. Полководец пользовался большим уважением в Орде, ему безгранично доверяла армия. Свой авторитет Субэдэй-багатур использовал и в политике.

Почему при определении будущего завоевателя выбор Чингисхана пал именно на юного Бату, а не на его старшего брата Орду-Ичина (Орду-Эжена) или кого-то из других наследников? Сейчас сложно однозначно ответить на этот вопрос. Разумеется, у сыновей Джучи, который никогда лично не интересовался военным делом, был приоритет. Может, Орда-Ичин не подошел по возрасту для обучения, поэтому Субэдэй-багатур стал наставником Бату, который родился между 1205 и 1209 годами — точной даты средневековые хроники не указывают.

Как показала история, наставник справился со своей задачей, подготовив великого полководца и правителя.

Выбор между наследниками

Так получилось, что в 1227 году Батый лишился и отца, и деда. Обстоятельства смерти обоих довольно противоречивы, некоторые историки полагают, что правители были отравлены, ведь трон огромной империи — слишком большая ставка, чтобы беспокоиться о родственных узах. В Орде началась ожесточенная борьба за престол. Сыновья Чингисхана и его многочисленные внуки оспаривали друг у друга огромные владения.

Трон империи занял Угэдэй (Угедей) — один из младших братьев Джучи-хана. А перспективные земли на западе достались Батыю. Прославленная в боях монгольская армия безоговорочно признала этого молодого человека своим новым лидером, разумеется, при непосредственной поддержке авторитетного Субэдэй-багатура.

Впрочем, старший брат Батыя — Орда-Ичин — не остался внакладе. Он получил большую часть Улуса Джучи: все богатые восточные земли, включая города Средней Азии. А вот Батыю, который разделил со своими младшими братьями западную часть владений отца, свою империю еще предстояло завоевать.

В 1235 году в Монголии состоялся всенародный курултай (съезд официальных представителей всех улусов). Родовая знать и армейская верхушка решили возобновить завоевательные походы в западном направлении. Эту ответственную задачу поручили Батыю, а вышеупомянутый Субэдэй-багатур был назначен его правой рукой. Знаменитый полководец участвовал во всех битвах Чингисхана, он же сопровождал Батыя в новых походах.

Успешный полководец

Великий западный поход монголов начался в 1236 году. К нему присоединились и войска двоюродных братьев Батыя — Мунке, Гуюка и других потомков Чингисхана. Сначала были повержены половцы, затем к империи насильственно присоединили Волжскую Булгарию.

Раздробленная на феодальные наделы Русь тоже не смогла дать отпор захватчикам. Дружины князей просто выходили «на честный бой» в чистом поле, как привыкли — по правилам военного дела Восточной Европы. Монголы же действовали совсем по-другому. Они атаковали легкой конницей, дезориентируя и постепенно выматывая противников, стреляя из луков, прячась за укрытиями. Батый дорожил своими опытными и обученными войсками, которые были прекрасно оснащены. Пленные китайские инженеры построили для монгольской армии невиданные для того времени механизмы — стенобитные орудия, с помощью которых можно было метать камни весом до 150-160 кг на несколько сотен метров. Такими машинами разрушались крепостные стены.

Военная стратегия Батыя была непривычной для жителей европейских стран. Его войска могли нападать и посреди ночи, чтобы достичь эффекта неожиданности. Монгольская армия передвигалась быстро, стремилась полностью уничтожить вражеское войско, чтобы не дать противнику возможности перегруппироваться для нового удара.

Рязань и Владимир пали в 1238 году, Киев — в 1240-м. После завоевания Руси войска Гуюка и Мунке вернулись обратно в Монголию. Дальнейшее продвижение на запад было исключительно инициативой самого Батыя. Его армия захватила Аланию, Польшу, Моравию, Силезию, Венгрию, Болгарию, Боснию, Сербию, Далмацию. В 1242 году войска Батыя оказались в Саксонии, но вскоре были вынуждены повернуть обратно. До них дошла весть о смерти хана Угэдэя и созыве очередного курултая. Армия вернулась назад и обосновалась в Нижнем Поволжье.

Искусный политик

Верховная власть в империи досталась Гуюку — двоюродному брату Батыя, с которым у него не сложились отношения. Началась новая борьба за престол, междоусобные распри достигли небывалых высот.

Оскорбленный неподчинением Батыя, в 1248 году Гуюк вместе со своим войском отправился на Нижнюю Волгу, чтобы сурово покарать родственника. Но в районе Самарканда верховный правитель империи скоропостижно скончался. Пошли слухи, что он был отравлен политическими противниками, хотя никто ничего не доказал.

Тем временем Батый прочно обосновался на своих землях, примерно в 1250 году на территории современной Астраханской области он основал столицу Золотой Орды — город Сарай-Бату. Огромные завоевания дали толчок развитию государства, награбленное добро и захваченные в плен рабы поспособствовали экономическому подъему. Богатые дары от вассалов, боровшихся за благосклонность полководца, послужили началом легендарного богатства. А где деньги — там и власть, и влияние, и новобранцы, готовые вступить в армию победителей.

Другим потомкам Чингисхана пришлось считаться с великим завоевателем. В 1251 году следующим правителем империи на курултае предложили стать именно Батыю. Но он отказался от такой чести, его больше интересовало укрепление собственного государства. Тогда трон занял Мунке — лояльный Батыю двоюродный брат. Впрочем, чтобы поддержать своего ставленника правитель Золотой Орды был вынужден прислать в Монголию войска.

Батый всегда демонстрировал свою покорность Мунке, хотя фактически все решал самолично. Удерживать политическое влияние, умело привлекая на свою сторону нужных людей, правителю Золотой Орды всегда помогала разветвлена сеть шпионов. И если кто-то из русских князей подумывал организовать сопротивление, карательные отряды ордынцев успевали раньше. Например, в 1252 году были разбиты войска владимирского князя Андрея Ярославича и Даниила Романовича Галицкого . А вот Александру Невскому Батый благоволил, очевидно, ценил его как военачальника и стратега.

Так или иначе, великий завоеватель умер в 1255 году. Одни источники говорят, что его отравили, согласно другим — хана одолел ревматизм. И старший сын Батыя, которого звали Сартак, и его внук Улагчи вскоре покинули этот мир при весьма подозрительных обстоятельствах. А власть в Золотой Орде захватил Берке — один из младших братьев покойного правителя, другой сын Джучи-хана.

К историческому наследию Батыя, как и к завоеваниям Чингисхана, можно относиться по-разному. Будучи искусным политиком и стратегом, обладая безусловным талантом военачальника, первый правитель Золотой Орды был человеком жестоким, властолюбивым и расчетливым. Как и его легендарный дед.