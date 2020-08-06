Устраивайтесь поудобнее: электрическому стулу 130 лет 

Казнь на электрическом стуле — один из способов исполнения смертного приговора в США. Сегодня этот способ уже не столь распространен, однако за более чем вековую историю на электрическом стуле побывало более 4 тысяч человек.

Умерщвлять заключенных при помощи тока в США стали из гуманных соображений. До электрического стула практиковалась казнь через повешение, но для того чтобы все было быстро и относительно чисто, палачу нужно было очень постараться. Правильно отмерить веревку, исходя из роста человека, хорошо завязать петлю, рассчитать вес, чтобы шея переломилась быстро. В большинстве же случаев зеваки наблюдали не за быстрой смертью преступника, а за его долгими мучениями.

Восемь лет поисками более гуманного способа расправляться с осужденными на смерть занималась специальная комиссия. И в 1889 году в США появился закон, который позволял исполнять смертные приговоры при помощи электрического тока. Кто стал его изобретателем, не совсем ясно. По одной версии это был стоматолог Альфред Саутвик, по другой — Томас Эдисон . Судя по всему, отцами этого изобретения можно считать обоих.

Саутвик был членом той самой комиссии и ратовал за электричество, поскольку сам однажды стал свидетелем того, как пьяница прикоснулся к оголенному проводу и умер за пару секунд. Эдисон же принимал активное участие в тестировании способа. Почему? В те годы шла так называемая "война токов"— способов подачи электрической энергии переменным или постоянным током. Эдисон выступал за постоянный ток малого напряжения, все-таки его компания занималась производством лампочек накаливания. И изобретатель утверждал, что постоянный ток не так опасен, как переменный, поэтому он подключился к разработке нового способа умерщвления на переменном токе. Первыми жертвами стали животные. Среди них были кошки и собаки в неизвестном количестве. Четвероногих сажали на металлические пластины под напряжением в 1000 вольт.

Отсчет практики применения электрического стула начался 6 августа 1890 года. С того времени было казнено более 4000 людей. Вот несколько шокирующих фактов о "самой гуманной" казни.

Первая казнь. Уильям Кеммлер

Первая казнь состоялась в городе Оберн, штат Нью-Йорк. Уильяма Кеммлера казнили за то, что в состоянии алкогольного опьянения он зарубил свою любовницу топором. На казнь позвали 17 свидетелей, среди которых был корреспондент The New York Times. Первая попытка не удалась. Семнадцать секунд под напряжением и осужденный еще оставался жив. Решили дать второй разряд повыше, в 200 тысяч вольт, но для этого требовалось время. Во второй раз Кеммлер был под напряжением больше минуты. Только когда комната наполнилась запахом горелого человеческого мяса, казнь остановили. Врачи констатировали смерть. Журналист засомневался в том, что такой способ гуманнее, чем повешение. С тех пор у казни появились свои сторонники и противники. Среди первых сторонников были врачи, которые фиксировали смерть, в конце концов, с того мгновения, как Кеммлер зашел в камеру и до его смерти прошло немногим более восьми минут, а повешение обычно длится около получаса.

Леон Франк Чолгош — убийца президента

29 октября 1901 года казнили американского анархиста Леона Франка Чолгоша. Он совершил покушение на 25-го президента США Уильяма Мак-Кинли. Чолгош дважды выстрелил в главу государства на панамериканской выставке в Буффало. Первая пуля отскочила от пуговицы смокинга, а вторая пробила насквозь желудок и застряла в мышцах спины. Пулю так и не смогли извлечь, но президент прожил еще чуть больше недели и вроде бы шел на поправку, однако неожиданно началось заражение крови, и Мак-Кинли скончался.

Свидетельства казни Чолгоша противоречивы, по одним источникам ему специально устраивали перепады тока, чтобы осужденный больше мучился. Потом его останки облили серной кислотой и гашеной известью, так и похоронили. Некоторые утверждают, что все это было сделано в назидание другим анархистам. Другие же говорят, что казнь прошла штатно, и Чолгош особо не страдал.

Джордж Стинни — самый молодой

16 июня 1944 года на электрический стул сел самый молодой осужденный. Четырнадцатилетнего Джорджа Стинни-младшего обвинили в том, что он убил двух белых девочек 11 и 8 лет. Небольшой городок Алколу в Южной Каролине, где жил Джордж Стинни, был разделен железной дорогой на "белую" и "черную" части. Две девочки пропали, когда отправились за цветами в "черную" часть городка. Через несколько дней их тела с пробитыми головами обнаружили в канаве. Суд продлился два часа, а присяжные вынесли решение чуть ли не за десять минут.

Обвинение строилось на том, что трое белых полицейских якобы получили устное признание от самого Стинни. Свидетелей со стороны защиты не было, а орудием убийства выступал семнадцатикилограммовый лом. Ни судья, ни присяжные не задумались, как щуплый 14-летний ребенок мог бы не просто поднять такую вещь, но и убить ею сразу двух человек.

Как бы то ни было, Джорджа Стинни приговорили к смерти. Во время исполнения приговора тюремщики столкнулись с проблемой, мальчик был слишком мал ростом, он не мог правильно сесть на стул. На сидение ему подложили библию, единственный предмет, который ему позволили взять в камеру.

В 2014 году дело Джорджа Стинни было пересмотрено. Окружной судья отменила приговор более чем пятидесятилетней давности на основании процессуальных нарушений. Кроме того, исполнение приговора она посчитала "необычным и жестоким наказанием", что отсылало к восьмой поправке к конституции США. Эта статья запрещает такие наказания. Возможно, судья, кроме прочего, хотела дать прецедент для будущего признания электрического стула неконституционным способом казни.

Супруги Розенберги — шпионаж в пользу СССР

Приговор супругам Юлиусу и Этэль Розенбергам вынесли почти в самый разгар эпохи маккартизма — 29 марта 1951 года их признали виновными в шпионаже в пользу Советского Союза. Суд счел, что они передали СССР атомные секреты США. Приговор привели в исполнение только через два года, все это время велись попытки отменить его или выбить для супругов помилование. Поскольку преступление было федеральным, то и смертный приговор должен был подписывать президент.

Гарри Трумэн , на чье истекающее президентство выпала эта ноша, под разными предлогами отказывался подписывать приговор. Но его преемник Дуайт Эйзенхауэр подошел к делу решительно. Супругов казнили в тюрьме Синг-Синг. Причем Этель умерла не сразу, палач дважды пропускал ток через ее тело.

Слониха Топси

Цирковая слониха Топси, первое животное, казненное электричеством. Хоть судебного процесса над ней и не было, но она была одной из первых жертв электричества именно как способа наказания. В 1903 году от Топси постановили избавиться за то, что она за несколько лет убила трех человек. Одним из них был жестокий дрессировщик. Топси сочли опасной, сначала слониху хотели повесить, но борцы против жестокого обращения с животными устроили протест, и владельцы были вынуждены заменить меру.

Тут-то и подоспел Эдисон. Известно, что перед казнью Топси накормили морковью с цианистым калием. Американский изобретатель не только предоставил "гуманный" способ избавиться от опасного животного, но и заснял все это на кинопленку. Да, к появлению и развитию кино он тоже имел отношение, а тут такое зрелище, не упускать же возможность. Фильм назвали "Электрическая казнь слона". Это действительно было зрелищем, поскольку оно проходило в Луна-парке Кони-Айленда. В 1944 году парк сгорел со всеми аттракционами, некоторые поговаривали, что это была месть слонихи Топси. А через сто лет после казни, в 2003 году, в музее Кони-Айленда поставили памятник Топси, жертве "гуманного" способа убийства, которая заслужила свой памятник. Но, возможно, что она была такая не одна.

Сегодня смертная казнь с использованием электрического стула применяется только в шести штатах: Алабаме, Флориде, Южной Каролине, Кентукки, Теннесси и Виргинии. Но и в этих штатах осужденные имеют право на замену электрического стула смертельной инъекцией, еще одним "гуманным" способом лишить человека жизни.