Как спецслужбы СССР ликвидировали чекиста-предателя 

Самым известным перебежчиком наших дней является, конечно, Сноуден. Были «сноудены» и раньше. Даже среди советских разведчиков. Их клеймили «невозвращенцами» и заочно приговаривали к высшей мере. Теперь называют нейтрально — перебежчиками.

Олег Гордиевский был сыном офицера НКВД. Он учился в Московском институте международных отношений и в августе 1961 года после окончания учебы поступил на дипломатическую службу в Восточном Берлине. Его сотрудничество с КГБ началось в 1963 году. По словам перебежчика, он разочаровался в советской политике, поэтому завербовался в агенты английской МИ-6.

Есть версия, что Гордиевского сдал советский источник из ЦРУ . 22 мая 1985 года он был внезапно вызван в Москву и подвергся допросу с применением психотропных свойств. Впрочем, КГБ его не арестовал, хотя и взял под «колпак». Вскоре Гордиевскому удалось бежать в багажнике посольского автомобиля. Это было летом, а осенью разразился дипломатический скандал, когда правительство Маргарет Тэтчер выслало из Британии более тридцати работников советского посольства, работавших под прикрытием.

Дело в том, что Гордиевский утверждал, что они были агентами КГБ и ГРУ . Он также обвинил ряд высокопоставленных сотрудников английских спецслужб в работе на Советский Союз. В этой связи бывший председатель КГБ Семичастный заявил, что «Гордиевский нанес советским спецслужбам больше вреда, чем даже генерал Калугин ».

Олег Калугин

Пожалуй, самым известным российским перебежчиком считается генерал Калугин. Как и Гордиевский, он является потомственным чекистом. В общей сложности Олег Данилович проработал в КГБ 37 лет, начиная с 1952 года. Его считали опытным разведчиком, в частности, ему удалось завербовать русского эмигранта Анатолия Кудашкина, который работал в компании-подрядчике НАСА . Именно с этой операции началась головокружительная карьера Калугина.

После выхода на пенсию, генерал начал активную политическую деятельность. Однако не достигнув каких-либо значимых результатов, он в 1995 году покинул Россию и отправился на ПМЖ в США. В Америке чекист-пенсионер выступил против российских спецслужб. Многие эксперты убеждены, что причина радикальных политических деформаций перебежчика кроются в обычной меркантильности. Между тем, по его свидетельствам был осужден ряд агентов КГБ. Учитывая тяжесть преступлений, Московский городской суд заочно осудил Калугина за государственную измену и приговорил бывшего генерала к 15 годам колонии строгого режима

Станислав Левченко

Майор КГБ Станислав Левченко бежал в США в 1979 году, и в 1989 году получил американское гражданство. Именно он рассекретил имена около двухсот японских агентов самой мощной советской шпионской сети за рубежом. Среди них значились экс-министр труда Либерально-демократической партии Хирохиде Исида и лидер Социалистической партии Сейхи Кацумата, а также Текуя Ямане — редактор одной из влиятельных газет. Об этом рассказал Джон Баррон в книге «КГБ сегодня. Невидимые щупальца».

О Левченко известно, что он родился в 1941 году в Москве и получил образование в Институте стран Азии и Африки Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова . В начале Станислав работал на военную разведку, затем — с 1968 года — выполнял отдельные задания КГБ. А с 1971 года он полностью перешел в агентство госбезопасности и в 1975 году в рамках спецзадания был командирован в Токио в качестве журналиста российского журнале New Times (Новое время). Именно там он стал одним самых известных перебежчиков, который в 1981 году заочно был приговорен советским судом к смертной казни.

Одним из агентов КГБ, который в 1954 году бежал из СССР и о котором писал всё западные СМИ был Николай Хохлов. Несмотря на западную известность, в современной России его фамилия мелькает крайне редко, между тем именно он «слил» методики подготовки наших агентов для специальных операций.

Первое задание молодой 19-летний агент НКВД должно был выполнить в Москве — во время празднования фашистами захвата нашей столицы. Советские спецслужбы предполагали, что такое развитие событий вполне возможно. План диверсии состоял в нападении на высшее командование во время концерта в Кремле, на который уже были отпечатаны билеты. Предполагалось, что Николай Хохлов будет выступать в составе ансамбля песни и пляски вместе с певицей Таисией Игнатовой.

Однако Красная Армия своим наступлением 5 декабря 1941 года отменила это «торжество». В годы войны Николай Хохлов был членом команды, которая ликвидировала Вильгельма Кубе, нацистского гаулейтера Беларуси. Позднее он стал профессиональным ликвидатором КГБ. В 1954 году под влиянием своей жены отказался от убийства руководителя первой волны иммиграции Георгия Околовича. За этот шаг Хохлов чуть не поплатился жизнью. В 1957 году его пытались отравить с помощью радиоактивного изотопа полония, точно так, как Литвиненко.

Игнатий Рейсс

Он же Игнас Порецкий, он же Натан Порецкий, он же Ханс Эберхард, он же агент Людвиг. На Западе его считают одним из великих нелегалов и, наряду с Зорге, лучшим советским разведчиком. В начале 1919 года двадцатилетний Рейсс вошел в новообразованную польскую компартию и придерживался взглядов Розы Люксембург. С 1921 года он стал секретным агентом ЧК, затем служил в ОГПУ и позднее в НКВД. С 1932 года «Людвиг» находился в Париже и четко выполнял команды из Москвы. Однако в 1936 году он поменял свое отношение к Сталину.

17 июля 1937 года Рейсс написал письмо в ЦК Коммунистической партии Советского Союза , в котором отказался от ордена Красного Знамени. При этом подчеркнул, что присоединяется к Троцкому и к 4-му Интернационалу. Понимая, что на него открылась охота, Рейсс с женой и с ребенком прятался в отдаленном районе Швейцарии — в селе Финот кантона Вале, соблюдая предельные меры конспирации. И все-таки его выследил майор государственной безопасности Сергей Шпигельглас.

4 сентября 1937 года он выманил бывшего агента НКВД на проселочную дорогу и расстрелял перебежчика из пистолета-автомата Дегтярева. Рейсс был найден с пятью пулями в голове и семь в груди. В результатах расследования, опубликованного в 1951 году, было сказано: «убийство Игнатия Рейсса является показательным примером ликвидации дезертира из советских спецслужб».