Девочку, исчезнувшую из кровати, до сих пор не нашли

В 2007 году в Португалии пропала 3-летняя девочка, которая отдыхала со своими родителями на курорте. Пока семья была в ресторане с друзьями, дети спали в апартаментах. В один момент, когда мать пошла проверять ребенка, она заметила ее пропажу. Полиция до сих пор занимается расследованием этого дела. "Рамблер" собрал главные странности пропажи Мэдлин Маккан.

Исчезновение из собственной постели

Семья Маккан остановилась на португальском курорте вместе с семьей своих друзей. На момент исчезновения Мэдлин компания отдыхала уже шесть дней и должна была уезжать. Ежедневно родители бронировали столик в ресторане с видом на компасы, где они оставляли своих детей. Об этом знали администраторы и записывали в книгах постояльцев.

Мэдлин пропала прямо из своей кроватки. В номере она спала вместе со своими младшими братьями-близнецами, которые остались нетронуты. Мать Мэдлин Кейт отправилась проверять детей в 10 вечера. Она вошла в апартаменты и заметила открытое окно, а потом обнаружила, что кровать девочки пуста. Она осмотрела номер, не нашла ее и побежала в ресторан, где рассказала, что девочка пропала.

Ложные свидетельские показания

Самая главная проблема полиции заключалась в том, что преступник хорошо слился с отдыхающими. Дело в том, что на курорте снимали апартаменты многие семьи, в том числе родители с маленькими детьми. Свидетели утверждали, что видели разных мужчин с девочками на руках, но ими оказывались другие отцы, которые гуляли с детьми или несли их на свежий воздух, чтобы они заснули.

Подозреваемые

Одними из главных подозреваемых по делу стали родители Мэдлин. Подозрения закрались у португальской полиции, так как свидетелей, видевших преступника, не нашлось. Для доказательства их вины привлекли служебную собаку, которая может распознавать запахи спустя несколько месяцев после происшествия. Она залаяла на игрушку Мэдлин, а потом на машину родителей, которую они арендовали спустя две недели после пропажи дочери. Так у полиции появилась версия, что девочка погибла в результате несчастного случая, а родители решили скрыть это. Несмотря на попытки расследования, Макканам так и не предъявили вину, потому что доказательства были недостаточными.

Современное расследование