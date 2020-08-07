Почему линии московского метро разноцветные 

Строительство московского метро не стоит на месте. Практически каждый год в метро открываются новые станции. Посмотрев на схему метрополитена, можно заметить, что каждая ветка имеет свой индивидуальный цвет. Его подбирают по определенному принципу.

Пресс-служба московского метрополитена поведала историю, как подбирают цвета для веток. С 1935 года, когда была построена первая линия метро, схема имела только два цвета — черный и красный. Этот фактор объяснялся ограниченными возможностями полиграфии. В 1957 году при проведении Всемирного фестиваля молодежи и студентов, выпустили цветную схему. Её делали таким образом, чтобы каждый иностранец, который приехал на фестиваль, мог сориентироваться.

Первые ветки получили самые распространенные цвета — красный, синий, зеленый. Разработкой дизайна схемы занимались художники. В процессе выбора цвета основывались на несколько факторов — он должен быть ярким, контрастным и хорошо различимым. Многие цвета были созвучны с названием станции, например, «Красные ворота» были отмечены красным цветом, «Серпуховско-Тимирязеская» — серым. Кольцевая имеет коричневый оттенок.

В настоящее время веток в метро уже намного больше, чем подходящих цветов. Именно по этой причине, можно встретить сочетание нескольких цветов. Сейчас, также, как и раньше, главный фактор подбора оттенка — его яркость и индивидуальность. Большинство пассажиров, в особенности приезжих, ориентируются не по названию станции метро, а именно по цвету ветки.