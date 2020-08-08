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Зачем в СССР между оконными рамами оставляли соль 

Полина Алферова 1 час назад
Зачем в СССР между оконными рамами оставляли соль
Фото: Pixabay
Советский быт породил немало интересных традиций и привычек. Одна из них — ставить рюмки с солью между оконными рамами. «Рамблер» объясняет, зачем так делали.
На самом деле этот простой прием предотвращал запотевание оконного стекла в холодное время года — соль впитывала лишнюю влагу в воздухе. Таким образом рамы не отсыревали и не рассыхались, а срок их службы увеличивался, что было особенно важно в условиях постоянного дефицита. В некоторых областях для этих целей вместо соли использовали древесный уголь. Кроме того, на зиму окна утепляли ватой, которая и маскировала соль и уголь.
Часто такие композиции художественно обыгрывались в духе наступающих новогодних праздников. Окна превращались в тщательно украшенные витрины с наклеенными из бумаги или фольги снежинками, маленькими елочками, шишками и фигурками новогодних персонажей.
Впрочем, в провинции и сейчас еще можно найти различные композиции кукол и других игрушек между рамами вне зависимости от времени года. А вот подобные лайфхаки с солью и углем уже ушли в прошлое.
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