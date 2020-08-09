Иго Золотой Орды: как на самом деле оно изменило Русь 

Владычество Золотой Орды над русскими землями (1238-1480) традиционно освещается российскими историками как время угнетения, затормозившее развитие России. Невозможно отрицать, что в это время часто происходили разорения русских земель ордынскими нашествиями, массовые убийства и уводы людей в рабство. Также значительная часть материального продукта, производимого на Руси, отправлялась в это время в виде дани в Орду. Но всякий процесс в истории диалектичен и имеет как минимум две стороны.

Есть немало такого, что незаслуженно ставят «игу» в вину, как и такого, что в нём, по меньшей мере, не мешало развитию русских земель, изменив только, быть может, его вектор. Начнём с привычного мнения о том, будто «иго» помешало торговым и культурным связям Руси с бурно развивавшейся Европой и вызвало последующее многовековое отставание России. На самом деле, ордынское владычество совсем не препятствовало свободе сообщения между русскими землями и Западной Европой. Торговля Новгорода и Пскова с Ганзой именно в это время — XIII-XV вв. — достигает наивысшего расцвета. Также нет никакого ослабления связей западных частей Киевской Руси, т.е. будущих Украины и Белоруссии, с Западной Европой. Напротив, они в этот период объединяются в Великое княжество Литовское, которое тесно втягивается в орбиту западной цивилизации. Как раз возникновение этой мощной Литвы и ограничило общение прочих русских земель, где впоследствии возникло единое Русское государство, с Западом. «Иго» же здесь ни при чём.

Невозможно доказать влияние «ига» на появление в России самодержавия, деспотического правления, традиций раболепства подданных перед государем. Начнём с того, что хан в Орде был выборным лицом, и его власть была сильно ограничена традиционными органами родо-племенного управления (кланом, советом старейшин и т.д.). К тому же, как известно, сами ордынцы в Руси не селились, а правили ею издалека, оставляя в неприкосновенности все её внутренние политические отношения. Формальное же поклонение императору как богоравному существовало в Византии, откуда Русь ещё раньше получила и церковь, и духовенство, и книжную образованность, и политические идеи. [С-BLOCK]

Также нет никаких подтверждений прихода на Русь обычаев смертной казни и жестоких наказаний вследствие «ига». Это влияние постулировалось историками без всяких примеров из жизни и обычаев самой Орды и при игнорировании нежелательных примеров из истории ещё доордынской Руси. Что же касается нашествий и пленений, то, исключая сам Батыев погром, наибольшим известным в истории разорениям Русь подвергалась после «свержения ига», в результате походов крымских ханов, в конце XV-XVI вв. До Батыя русские князья много раз сами опустошали земли друг друга и часто приводили с собою на русские земли половцев. Так, в 1169 году суздальский князь Андрей Боголюбский взял Киев приступом, и в течение трёх дней его воины грабили древнюю столицу Руси, её храмы и монастыри. В 1204 году князь Рюрик Ростиславич взял Киев с помощью половцев, которые вторично разграбили город, убив там множество людей и выведя оттуда многотысячную толпу пленных. Ко времени Батыя Киев уже был незначительным городом, в котором не было даже своего князя. В 1207 году, за тридцать лет до Батыя, суздальский князь Всеволод Большое Гнездо изгнал всех жителей из Рязани, а город сжёг дотла. Терпела разорения русская земля от своих правителей в любые времена (вспомним опустошительные походы на Новгород Ивана III в 1471 году и Ивана Грозного в 1570-м). Военные походы «цивилизованных» европейцев на Русь также всегда были не менее кровавыми и разорительными.

Некоторые историки до сих пор видят в установлении обычая затворничества женщин в Московской Руси «влияние ига», что, опять же, не подтверждается сравнением с обычаями монголов и тюрок. В кочевых «ордах» женщины традиционно пользовались более высоким общественным положением сравнительно со средневековой Европой. Знатные женщины влияли на политические дела в Орде, в чём, несомненно, сказались пример и посмертное почитание Оэлун — матери Чингисхана. Одна из вдов Батыя стала регентшей и активно боролась за власть для своих сыновей. Из истории Руси мы не знаем подобных примеров участия княжеских жён и вдов в политике. Итак, «вредные влияния ига», при внимательном рассмотрении, оказываются обычно придуманными либо имеющими источник не в Орде.

Мы мало задумываемся над тем, что множество слов в русском языке, связанных с политическими и товарно-денежными отношениями (казна, барыш, деньги, ярлык, таможня, и мн.др.), пришло к нам из Золотой Орды или через её посредство. Термины никогда не заимствуются более развитой цивилизацией от малоразвитой, но всегда наоборот. Очевидно, Золотая Орда вовлекла русские земли в орбиту более высокой государственности и более широкой международной торговли. Западноевропейские путешественники XIII-XIV вв. встречали в городах Золотой Орды от Азовского моря до Средней Азии множество купцов из Руси. Ханы всячески покровительствовали торговле, и именно в их время итальянские торговые республики Венеция и Генуя основали богатые торговые фактории в Крыму и в устье Дона. «Гости-сурожане», то есть купцы, ведшие большую оптовую торговлю с итальянскими колониями, появляются в Москве также в это время.

Регулярные путешествия русских князей со свитой к ханам в Центральную Азию и на Нижнюю Волгу за ярлыком способствовали развитию географических представлений на Руси. К тому же результату вели и участия русских князей в военных походах по призыву ханов. Так, в 1277 году несколько русских князей во главе с сыном Александра Невского Андреем участвовали в экспедиции хана Менгу-Тимура в нынешние Дагестан и Осетию.