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«Адмирал Нахимов» и другие: сколько человек погибло в 3 самых страшных катастрофах в Черном море 

Кириллица 3 часа назад
Самые страшные катастрофы в Черном море
Фото: Кириллица
Начиная с VIII века до нашей эры (начала периода активного судоходства на Черном море, по данным историков) в этой части Мирового океана произошли многие сотни кораблекрушений — как военных, так и грузопассажирских судов. Они уходили на дно не только в ходе многочисленных военных конфликтов, проходивших в этой акватории, но и в мирное время. Причем подчас по весьма загадочным причинам, о которых спорят до сих пор.

Линкор «Императрица Мария»: что с ним случилось?

Авторы весьма подробного исторического исследования кораблекрушений в этой акватории Мирового океана (книга так и называется — «Катастрофы в Черном море») Евгений Шнюков, Лев Митин и Владимир Цимко со ссылками на документы приводят десятки случаев гибели разного рода кораблей — как во время войн, так и в мирное время.
В этой связи особенно интересны истории кораблекрушений, которые будоражат внимание общественности до сих пор. По мотивам публикаций и документов разной степени давности об этих трагедиях снимаются художественные и документальные фильмы, телепередачи, пишется книги. История гибели линкора «Императрица Мария» — один из таких случаев загадочных кораблекрушений.
Как сообщал Морской генштаб, ранним утром 7 октября 1916 года в Северной бухте Севастополя на линкоре «Императрица Мария» воспламенились носовые погреба боеприпасов. Команда корабля «самоотверженно пыталась погасить возгорание», но безуспешно: пожар спровоцировал врыв, и судно через час затонуло. Погибло более 200 человек экипажа, включая офицеров и нижних чинов.
Согласно записям вахтенного журнала линейного корабля «Евстафий», стоявшего на рейде рядом с «Императрицей Марией», возникновению пожара предшествовали несколько взрывов (они продолжались и после возгорания).
Комиссия, исследовавшая причины гибели «Императрицы Марии», так и не пришла к окончательному выводу о том, что же послужило причиной затопления линкора. Историк Анатолий Елкин, нашедший в 1940-х в развалинах одного из кенигсбергских замков фото моментов взрывов на линкоре, сделанных с берега, приводит убедительные доказательства немецкой диверсии (в момент гибели корабля шла Первая мировая война).

Потопление «Новороссийска»: диверсия или халатность?

Через 39 лет, также в севастопольской бухте, затонул советский линкор «Новороссийск», в прошлом принадлежавший итальянскому ВМФ и называвшийся «Джулио Чезаре» («Юлий Цезарь»). Корабль, которому на тот момент было уже более 40 лет, достался ВМФ СССР по программе репатриации. В 1940 году его топили англичане, «Джулио Чезаре» поднимали из морских глубин. В 1945 году он снова затонул после бомбардировки, линкор вновь пришлось поднимать. Впоследствии «предрасположенность» к потопляемости, по мнению специалистов, и сыграла с «Новороссийском» роковую роль.
Согласно заключению правительственной комиссии, стоявший на рейде линкор взорвался и опрокинулся (в результате погибло свыше 800 членов экипажа линкора и других спасательных судов) вследствие срабатывания немецкой донной мины с часовым механизмом. Гибель большого количества людей и затопление боевого корабля поставили в вину командованию линкора и лично командующему Черноморским флотом Виктору Пархоменко. Возможность диверсии комиссия не исключала, но и не подтверждала.

Гибель «Адмирала Нахимова»: не разошлись как в море корабли

Столкновение пассажирского теплохода «Адмирал Нахимов» и сухогруза «Петр Васев» с 28 тыс. т ячменя на борту в начале сентября 1986 года стоило жизни 423 пассажирам и членам экипажа «Нахимова», это была самая большая катастрофа судов на Черном море после Великой Отечественной войны. «Нахимов» (бывший «Берлин», спущенный со стапелей в Германии в 1925 году) тоже достался Совфлоту по репатриации, судно также было затоплено во время Второй мировой (тогда оно было гитлеровским плавучим госпиталем) в 1945 году и спустя 2 года поднято со дна и отремонтировано.
«Васев» и «Нахимов» не разошлись в море на подходе к Новороссийску. Судя по выводам одной из экспертной комиссий, главными виновниками кораблекрушения были оба капитана судов, им дали по 15 лет лишения свободы. «Адмирал Нахимов» и сейчас лежит на глубине 47 метров в Цемесской бухте.
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Истории , Виктор Пархоменко
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