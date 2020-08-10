Кем были дезертиры Афганской войны

Во время нахождения контингента советских войск в Афганистане немало наших солдат по разным причинам оказалось в лагере моджахедов. Кто-то сливался c местным населением, а кому-то приходилось воевать против своих бывших сослуживцев.

Вернулись не все

15 февраля 1989 года на Хайратонском мосту, соединявшем СССР и Афганистан, командующий 40-й армией генерал Борис Громов под телекамерами произнес: «Все. За моей спиной нет ни одного советского солдата». Это была официальная информация, а по неофициальным данным с другой стороны моста могло находиться до 400 граждан Советского Союза.

Об Афганской войне написано множество книг и мемуаров, однако тема дезертирства в них практически не затрагивается. Видимо ни у кого не было желания писать о бывших товарищах, в силу разных причин нарушивших свой воинский долг.

Наиболее частая причина, по которой советские солдаты оказывались по ту сторону линии огня — попадание в плен. По данным заместителя председателя Госкомитета Украины по делам ветеранов Валерия Аблазова, за весь период участия СССР в афганском конфликте было пленено 417 советских военнослужащих. Их судьбы сложились по-разному.

130 человек были освобождены еще до вывода советских войск из Афганистана, около 100 погибли, многие из них мученической смертью. Более 60 солдат стали невозвращенцами: они приняли ислам, обзавелись семьями и полностью ассимилировались в афганской среде. Некоторые из них были завербованы моджахедами и обратили оружие против своих бывших сограждан. Часть перебежчиков до сих пор живет в Афганистане под мусульманскими именами.

По данным Российского Союза ветеранов Афганистана по состоянию на 15 февраля 1989 годанасчитывалось 64 военнослужащих, воевавших против СССР в отрядах моджахедов в Афганистане. Однако по версии журнала The Times, подобных «афганцев» может быть более сотни.

В декабре 1989 года Верховный Совет СССР принял постановление «Об амнистии совершивших преступление бывших военнослужащих контингента советских войск в Афганистане». С точки зрения закона изменников на афганской войне не было. Однако и после амнистии советские «афганцы» не торопились на родину.

Сотрудники Комитета по делам воинов-интернационалистов при совете глав государств-участников СНГ Александр Лаврентьев Николай Быстров до последнего времени вели поиски оставшихся в Афганистане бывших советских военных. Николай Быстров, сам находившийся в афганском плену 12 лет, выступал в роли своеобразного проводника в этой крайне опасной стране.

Поисковикам живыми удалось обнаружить в общей сложности 29 человек, 22 бывших солдата вернулись домой, остальные предпочли остаться. 266 человек, по словам Лаврентьева, по-прежнему считаются пропавшими без вести.

Затерявшиеся в Афгане

Единственный шанс остаться в живых для советских солдат, оказавшихся в руках моджахедов — принять ислам. Не все хотели посмертно становиться героями. Будучи уверенными, что на родине их в лучшем случае ждет тюрьма, многие из них решили кардинально изменить свою жизнь. Тем не менее, власти в СССР относились лояльно к тем, кто переметнулся на сторону врага. Их продолжали искать.

По прошествии многих лет после того, как последний советский танк покинул Афганистан призраки десятилетнего советского присутствия всё ещё живут в горах на севере страны. Они ведут тот же образ жизни, что и местные и разговаривают на пушту: только бледный цвет кожи выделяет их на фоне коренных афганцев. Иногда, когда ветераны собираются вместе, можно услышать русскую речь. Им не более 50 лет, но все они выглядят глубокими стариками. Многим из них попавшим в плен или дезертировавшим, приходилось стрелять в бывших своих товарищей.

Нередко в армейской среде можно было услышать истории о похищении советских солдат: прогуливаясь ночью в отдаленной части своей собственной базы или направляясь в деревню за сигаретами, они неожиданно оказывались окруженными группой вооруженных людей.

Приняв ислам, они быстро растворялись в пуштунской среде и зачастую нельзя было понять — моджахеды это или нет. Лаврентьев отмечает, что советские военные часто прочесывали деревни, однако найти там сбежавшего или взятого плен солдата шансов практические не было.

После амнистии бывшие советские военнопленные и дезертиры в Афганистане получили возможность посетить Россию с помощью виз, полученных в Пакистане. Однако не многие из них воспользовались этим предложением. А тот, кто все же приехал — решил вернуться обратно. Постперестроечная Россия мало напоминала ту страну, которую они покинули десятилетие назад.

Желания вернуться нет

Путь на ту сторону фронта у каждого был свой. Житель Башкирии Юрий Степанов попал в плен в конце 80-х. Моджахеды предложили 18-летнему парню выбор: либо расстрел, либо жизнь, но по другим правилам, предполагавшим смену веры. Он выбрал жизнь. Советский рядовой принял ислам и получил новое имя — Махибулла. Позднее он стал неплохо зарабатывать, подзаряжая на рынке аккумуляторы. В Россию вернулся после долгих колебаний лишь в 2006 году.

Рядовой Сергей Красноперов из Кургана был вынужден дезертировать после того, как его уличили в торговле военным имуществом. Он добровольно перешел на сторону моджахедов и принял ислам. Под именем Нур Мохаммада он служил телохранителем у боевого командира и местного правителя узбекского происхождения Абдул-Рашида Дустума

Сейчас он женат на афганской женщине, имеет шестерых детей и на полставки работает в местном энергетическом управлении. Возвращаться в Курган он отказался, сославшись на наличие семьи, которую не может оставить на произвол судьбы.

Геннадий Цевма из города Тореза Донецкой области попал к моджахедам по глупости. С его слов, он пошел в деревню посмотреть, что там происходит. Однако подойдя к мечети попал в кольцо вооруженных людей. От предложения принять ислам сохранив тем самым жизнь не отказался.

«Шесть лет под надзором и еще заставляли стрелять в наших. Они были больные на голову и не понимали, что хорошо, а что — плохо. Я говорю, пошли вы к чертовой матери, я не буду своих убивать», — вспоминал Цевма.

В 2000-х годах российские и украинские власти приложили немало усилий, чтобы вернуть Цевму домой. Ему пообещали работу и квартиру, купили билет в Москву и выдали почти 2 тыс. долларов на обеспечение переезда с семьей, однако бывший советский военнослужащий ехать передумал.

Незадолго до отъезда в Афганистан харьковчанин Николай Выродов сказал: «Или вернусь — героем Советского Союза, или вообще не вернусь». Исполнилось второе. В 1981 году, по словам Выродова, он стал свидетелем безжалостного убийства советскими военными более 70 человек в деревне Калигаи. Это и побудило его дезертировать, принять ислам и сражаться против свои бывших соотечественников.

Когда советские войска покинули Афганистан Выродов (Насратулла) как специалист по подрывному делу работал с разными полевыми командирами еще в течение восьми лет. Удалось ему побывать и в личной охране бывшего премьер-министра страны Гульбетдина Хекматияра.

Дезертир говорил, что моджахеды были довольны русскими бойцами, которые приносили особенно много пользы в перехвате информации по российским радиоканалам. На вопрос «каково это сражаться против своих соотечественников» он отвечал просто: «Если вы находитесь на линии фронта, то вам приходится драться и убивать».

Выродова продолжали искать в течение 14 лет — с 1982-го по 1996-й. Сначала военная разведка и КГБ, потом отец и родственники. Сейчас 45-летний Насратулла зарабатывает 45 фунтов в месяц, находясь на полицейской службе в провинции Баглан и не собирается никуда уезжать.