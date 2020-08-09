Какие загадки Куликовской битвы еще не разгаданы 

Сражение на поле Куликовом произошло 8 сентября 1380 г. С тех пор о Куликовской битве было написано столько научных (и не только) книг, что, как отметил один историк, ими можно было бы выложить все поле, на котором сражение состоялось.

Тем не менее, история его еще хранит немало загадок, да и оценки последствий битвы весьма разнообразны.

Например, одни утверждают, что битва вселила в русских веру в победу и чувство уверенности в себе в деле противостояния монгольскому игу, что она способствовала формированию русского самосознания. А одержавший победу московский князь Дмитрий Донской обеспечил Москве первенство в деле объединения Руси. Довольно странная точка зрения, учитывая, что и прежде русские уже били татар. Так что другие убеждают, что Куликовская битва была довольно рядовым событием, малозначимым в истории, а рассказы об обратном — мифотворчество следующих поколений.

Например, один из источников о битве, «Задонщина», произведение поэтическое и написано существенно позже битвы. Так же сомнителен еще один источник, «Сказание о Мамаевом побоище» (написано на рубеже 15-16 вв.). Куликовская битва в них мифологизирована, ее история служила воспитанию русских в антитатарском духе уже в 15 веке, при Иване Третьем.

Данные о силах сторон и деталях сражения также разнятся. Одна из загадок — вопрос о численности русских и татар. Оценки историков колеблются от 5-9 тыс. русских (С. Б. Веселовский, А. Булычёв) до 400 тыс. (по данным Никоновской летописи). Археологи, работавшие на Куликовом поле, поддерживают версию о малой численности обеих сторон (по 5-10 тыс. всадников) и полагают, что это было сравнительно небольшое и короткое (длившееся до получаса) кавалерийское сражение. Но есть и другие оценки: до 150 тыс. русских и ордынцев (М. Тихомиров, В. Буганов и др.). Где правда — разобраться и утверждать со стопроцентной уверенностью не могут даже профессионалы.

Даже данным археологии вполне верить нельзя, ведь предполагаемое место битвы до сих поря является спорным. Там есть некоторые (очень скромные по количеству) находки оружия, но в этих местах на Дону и в 16 веке было очень много военных стычек, так что эти вещи ни о чем не говорят в вопросе определения места битвы. Там нашли даже кремневый пистолет, который никак не мог там остаться с 1380 г. Находок, которые по своему характеру и количеству убедительно подтвердили бы предположительное место сражения, не найдено.

Количество погибших также вызывает вопросы. Сколько пало русских и ордынцев? И вообще, зачем Мамай пошел на Русь? Знал же, что еще в 1378 г. ордынца потерпели поражение в битве против русских на р. Воже! Однозначных ответов нет, сплошные предположения и догадки. Непонятна и роль Дмитрия Донского в битве, считающегося победителем. Согласно источникам, реальное командование осуществлял (и стяжал реальную славу) не он, а его двоюродный брат Владимир Андреевич Серпуховский.

Кажется, все это (например, вопрос о числе воинов) — неважные детали военной истории, ведь главное то, что битва была, и русские ордынцев победили! А значит, нанесли по игу большой удар. Но на деле все эти вопросы ведут нас к главной проблеме — каково было значение битвы и победы? Был бы этот удар по Орде серьезным? У кавалерийского боя 5-10 тыс. человек и в действительности грандиозного пехотного сражения политическое значение совершенно разное. Факт в том, что через 9 лет Дмитрий Донской передал власть великого князя своему сыну, не спрашивая хана Золотой Орды.

Это был важный шаг, показывающий возросшую независимость Москвы. Но было ли это результатом битвы на Куликовом поле? Большой вопрос. Сама битва еще не гарантировала Москве свободы от Орды. Спустя всего лишь два года после нее, в 1382 г., татары сожгли Москву и заставили Дмитрия платить им дань. А сделал это хан Тохтамыш. Побежденный в Куликовской битве хан Мамай был его конкурентом в борьбе за власть, так что победа Дмитрия Донского способствовала объединению ордынцев вокруг Тохтамыша и прекращению междоусобиц в Орде, то есть ее усилению, а не наоборот.

Но этот эффект был временным. На фоне роста сил Москвы ослабление Орды из-за внутренних раздоров вело к тому, что контроль над русскими землями ослабевал, так что уход из-под него Дмитрия Донского был вполне закономерным. Отдельные победы и поражения обеих сторон (будь то победа русских в 1380 г. или их поражение в 1382 г.) не могли переломить эту общую тенденцию, итогом которой стало полное освобождение Руси от ига в 1480 г. Чтобы выяснить истинную роль Куликовской битвы в этом процессе освобождения, историкам приходится надеяться на открытие новых источников, а еще лучше на находку истинного места битвы, чтобы археологи наконец пролили свет на темные пятна истории.