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Что в СССР стало с полицаями после Великой Отечественной 

Русская семерка 6 часов назад
Что в СССР стало с полицаями после ВОВ
Фото: Русская семерка
После понесенных потерь на Восточном фронте немцы приняли решение докомплектовать на оккупированных территориях существующие немецкие отряды полиции. Приказом Гиммлера от 6 ноября 1941 года из числа лояльных немцам советских граждан и и советских военнопленных были созданы формирования вспомогательной полиции Schutzmannschaft или, сокращённо Schuma. Мы их знаем под названием «полицаи». Политические убеждения здесь играли немалую роль: чаще всего членами таких группирований становились противники большевистского режима. В составе вспомогательной полиции служили и просто «малодушные» люди, которые боялись расправы. Тем более за службу достаточно хорошо платили.
Некоторых служить заставляли силой. По сведениям очевидцев, на многих пунктах заставы были организованы засады. Подходящих мужчин принуждали идти в полицию добровольно. В качестве альтернативы озвучивалась возможность попасть в концентрационный лагерь. По статистическим сводкам количество полицаев из советских граждан насчитывало свыше 400 000 человек.

Какие функции они выполняли

Унифицированного обмундирования для полицаев не предусматривалось. Как правило, полицаи носили повязки с надписью Polizei, форма же их была произвольной (например, они могли носить советскую военную форму со снятыми знаками различия). Вспомогательная полиция в то время была активно задействована практически во всех мероприятиях немецкой военной администрации. Весь функционал Schutzmannschaft детально описывался в специальных положениях с учетом территориальных факторов. Среди основных функций, возложенных на полицаев, можно выделить проверку жителей, их регистрацию, выдачу документов. Также они принимали непосредственное участие в охране тюрем и концлагерей.
Выполняли полицаи и карательные функции. Например, украинские полицаи из 118-го полицейского батальона уничтожили жителей белорусской деревни Хатынь, что стало одним из самых страшных преступлений во Второй мировой войне. В послевоенные годы, поднимая архивы этого периода, исследователи ужаснулись жестокости, проявленной полицаями во время войны. Были установлены тысячи фактов их участия в серьезных военных преступлениях. На основании рассекреченных документов после войны публиковались ужасающие сведения о жестоких расправах над мирными жителями оккупированных территорий.

Жизнь после войны

Измена в период ВОВ со стороны наших соотечественников — один из подтвержденных фактов, который впечатлял своими масштабами. После победы часть полицаев бежала с немцами, осев впоследствии в разных странах. Те, кто не успел уйти, изменили фамилии и разбежались по всему Советскому Союзу. Такая суматоха значительно усложняла процесс разоблачения, растягивая его на долгие десятилетия. Основная часть судебных процессов над немецкими «прислужниками» состоялась только в 80-х годах.
Основным источником информации о сотрудниках карательных органов служили очевидцы. В ходе расследования их показания сопоставлялись с информацией, найденной в архивных документах. Самым страшным открытием для следователей стало то, что некоторые из бывших полицаев впоследствии неплохо устроились и занимали высокие должности, возглавляя колхозы, общественные организации и т.д. По оперативным данным многим представителям вспомогательной полиции все-таки удалось избежать наказания.
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