Какое государство Гитлер разрешил создать казакам 

Готовя вторжение в СССР, нацистское руководство совершенно не заботилось о том, чтобы подыскать себе союзников среди славянских народов СССР. Разве что оно уделило некоторое внимание подготовке разведывательных и диверсионных отрядов из представителей отдельных национальных меньшинств.

По поводу остальных народностей господствовало мнение, что угнетение со стороны режима большевиков и без того побудит их не оказывать сопротивление гитлеровцам. А если сопротивление всё-таки будет, то вермахт достаточно силён, чтобы его сломить. Делиться своей властью на оккупированных территориях с кем-либо из местных нацисты не собирались. Даже проект министра по делам оккупированных восточных территорий, бывшего подданного Российской империи Альфреда Розенберга , предусматривающий создание марионеточной Украины под протекторатом Германии, был отброшен. Деятели белоказачьей эмиграции, наполнявшие в это время приёмные различных учреждений Третьего рейха, удручённо свидетельствовали, что немцы не видят разницы между русскими и казаками и совсем не интересуются казацким вопросом.

Ситуация изменялась по мере возрастания трудностей у немецких войск в деле завоевания России. Уже в конце 1941 года некоторые немецкие командующие стали составлять охранные части из пленных советских военнослужащих казацкого происхождения, решивших служить немцам. При командовании группой армий «Юг» был создан штаб формирования казачьих войск. Весной 1942 года, планируя наступление немецких войск на Кавказ, Гитлер узаконил эти соединения. Определённую роль в этом сыграл возглавлявшийся Розенбергом Институт континентальных исследований, который придумал «арийскую» доктрину полноценности «казацкого народа», отличного от русского. Казаки были объявлены потомками германцев-готов, живших в причерноморских степях в IV веке.

Нацисты включили Донскую казачью область в рейхскомиссариат Украина, а Кубанскую и Терскую области — в рейхскомиссариат Кавказ. При этом было восстановлено традиционное местное казацкое самоуправление под контролем германской оккупационной администрации. Повсеместно проводились выборы станичных и окружных атаманов. В сентябре 1942 года немцы позволили провести в Новочеркасске Донской войсковой круг, который избрал Походного атамана Войска Донского и войсковой штаб. В ноябре 1942 года лидеры донского казачества даже предъявили германскому командованию «декларацию Войска Донского», в которой просили позволить вернуться на Дон казакам из числа советских военнопленных и служащих в вермахте для формирования из них казачьей антибольшевистской армии. Просили атаманы и о том, чтобы: размеры продовольственных поставок с Дона в Германию соответствовали определённым договорным нормам, а не назначались оккупационной администрацией произвольно, а также о праве донских властей самим распоряжаться ценным достоянием Войска — конским поголовьем. Декларация осталась без ответа.

На Кубани немецкая администрация решила создать показательный округ, полностью самоуправляющийся казаками. Он охватывал территорию с населением 160 тысяч человек. Германская администрация сама назначала окружного атамана, но зато только ему подчинялись станичные атаманы. В этом было отличие данной казачьей территории от всех остальных, где реальными начальниками каждого атамана были оккупанты. К этой земле и применяют обычно неофициальное название «Казакия», которого не было ни в одном документе.

Иногда Казакией называют все населённые казаками земли юга России, подчёркивая, что по замыслу Гитлера предполагалось придать всей этой обширной территории форму единого государства под германским протекторатом. Это совершенно не соответствует действительности. Гитлер практически не интересовался политикой на Кавказе. Не имея возможности контролировать всех и вся, он предоставил свободу действий в данном вопросе министерству Розенберга и военному командованию. Какого-то единого чёткого плана, что делать с казачьими территориями, у немцев не существовало. Казаки использовались ими лишь для достижения определенных целей: обеспечение лояльности гражданского населения, бесперебойные поставки продуктов и фуража в Германию и для германской армии, формирование казачьих отрядов для борьбы с партизанами в тылу (для войны на фронте против русских казачьи коллаборационисты не считались достаточно надёжными).

19 ноября 1942 года началось контрнаступление советских войск под Сталинградом. Произошел коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Наименее зашоренные деятели из нацистского руководства стали энергичнее искать дополнительные политические ресурсы для осуществления германской стратегии. В декабре 1942 года Имперское министерство оккупированных восточных территорий образовало Казачье управление Дона, Кубани и Терека, которое ставило своими задачами, среди прочего, добиваться освобождения советских военнопленных казаков и возвращения их на родину, репатриации угнанных в Германию казацких остарбайтеров, образования общего Временного казацкого правительства. При известных условиях это могло стать шагом к созданию единой Казакии. Но такие условия не сложились.

Уже 1 января 1943 года командование группы армий «А» на Кавказе было вынуждено отдать приказ об отводе немецких войск на линию Нижнего Дона и на Голубую линию в низовьях Кубани. Большая часть казачьих земель при этом немцами оставлялась. В феврале 1943 года советские войска заняли все земли бывшего Донского войска. В октябре 1943 года завершилось освобождение Кубани от немецких захватчиков.