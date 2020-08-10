Наверняка каждый из нас хоть раз видел необычное окно между кухней и ванной. Как правило, такое явление можно встретить в старых хрущевках, сохранившихся со времен Советского Союза. «Рамблер» расскажет, зачем же в СССР делали такие окошки.

На сегодняшний день существует несколько версий, которые описывают предназначение этого окошка.

Во-первых, вентиляция. Несмотря на то, что в ванных комнатах были вытяжки, их система была довольно низкого качества. Поэтому, чтобы воздух лучше координировал, люди приоткрывали окно.

Во-вторых, безопасность. Во многих квартирах в санузлах располагались газовые колонки. В случае взрыва именно маленькое окошко приняло бы на себя ударную волну. Хотя это мнение довольно спорное, так как перегородка между кухней и ванной в хрущевках была очень тонкой, поэтому вряд ли окно смогло бы ее спасти.

В-третьих, борьба с туберкулезом. Хрущевки строились в 50-60-е годы прошлого столетия. В то время шла активная борьба с туберкулезом. согласно нормативам по инсоляции (уровню освещенности) во все помещения в жилых квартирах должен был заходить солнечный свет не менее чем на два часа в сутки, чтобы не дать туберкулезной палочке возможности размножаться.