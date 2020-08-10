Из-за чего два шоколадных гиганта судились 10 лет 

Всеми любимые производители шоколада Ritter Sport и Milka судились 10 лет из-за формы их изделий. «Рамблер» расскажет о деле подробнее.

Компания Ritter Sport выпускает квадратные шоколадные плитки уже почти 100 лет. Такую форму шоколада придумала Клара Риттер еще в 1932 году, чтобы он «помещался в карман любой спортивной куртки и не ломался, а по весу был бы таким же, как обычная прямоугольная плитка». Это и отражено в слогане компании — Quadraticsh. Prakticsh. Gut. В 1993 году они даже зарегистрировали свою квадратную форму в качестве трехмерного товарного знака.

Такой патент не понравился еще одному не менее известному немецкому бренду — Milka, который выпускает шоколадные изделия в лиловой упаковке с 1901 года. И тогда в 2010 году Milka решила выпустить свой квадратный шоколад.

Бренд через суд потребовал аннулировать патент Ritter Sport на основании нечестной конкуренции. И лишь в 2017 году Milka выиграла дело. Судья заявил, что патенты не могут распространяться на форму изделия, если форма не влияет на цену продукта.

Тогда Ritter Sport подает апелляцию в Верховный суд Германии. Разбирательство длилось три года. В 2020 году суд вынес финальное решение, что форма шоколадок Ritter Sport — это неотъемлемая часть их маркетинговой стратегии. Она не несет художественной ценности, но создает определенные ожидания у потребителей.

Теперь в магазинах Германии может быть только один квадратный шоколад — Ritter Sport.