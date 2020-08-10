Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Предсказана причина смерти миллионов людей 

Lenta.ru 1 час назад
Предсказана причина смерти миллионов людей
Фото: Lenta.ru
Если выбросы парниковых газов не будут ограничены, то аномальная жара, которая станет возникать чаще из-за глобального потепления, может стать причиной смерти миллионов людей. К такому выводу пришла группа исследователей из Национального бюро экономических исследований.
Специалисты определили число смертей, связанных с жарой, в ряде стран, пострадавших от тепловых волн в прошлых годах, и предсказали их количество при прогнозируемых температурах в будущем. Оказалось, что тепловые волны могут убить 73 человека на каждые 100 тысяч человек в мире, если темпы выбросов парниковых газов останутся на прежнем уровне. В самых жарких местах это число может достигнуть 200 на каждые 100 тысяч.
Экстремальная жара является одним из самых смертоносных погодных явлений. Человек может умереть не только от теплового удара, но также от сердечного приступа и усугубления сопутствующих заболеваний. Чаще умирают люди пожилого возраста и те, кто страдает от хронических болезней. Кроме того, более уязвимыми оказываются те регионы, где жители не могут принять меры по снижению воздействия жары, например, использовать кондиционеры. В жарких странах тепловые волны могут поднимать столбики термометров до 50 градусов Цельсия и выше, как это случилось на Ближнем Востоке летом 2020 года.
Последние новости
В Германии объяснили фатальную ошибку Гитлера В Германии объяснили фатальную ошибку Гитлера Путин поручил провести массовую бесплатную вакцинацию россиян Путин поручил провести массовую бесплатную вакцинацию россиян Появилось первое видео с Ефремовым за рулем после смертельного ДТП Появилось первое видео с Ефремовым за рулем после смертельного ДТП
Комментарии
Истории , Другое
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
5 самых жестоких атаманов Белой армии
5 самых жестоких атаманов Белой армии
Судьба предателя, выдавшего Зою Космодемьянскую
Судьба предателя, выдавшего Зою Космодемьянскую
Кем были дезертиры Афганской войны
Кем были дезертиры Афганской войны
Видео
Как девушке удалось овладеть запрещенной профессией
02:20
Как девушке удалось овладеть запрещенной профессией
Люди
Что скрывали о московской Олимпиаде-80
12:30
Что скрывали о московской Олимпиаде-80
Истории
В подмосковной реке нашли живого крокодила
00:53
В подмосковной реке нашли живого крокодила
Безумный мир
На видео сняли крысу, умывавшуюся под дождем
00:13
На видео сняли крысу, умывавшуюся под дождем
Безумный мир
Археологические находки, встрепенувшие ученый мир
05:00
Археологические находки, встрепенувшие ученый мир
Вещи
На видео попал кот, похитивший тигра
00:34
На видео попал кот, похитивший тигра
Безумный мир
Самые нелепые ограбления, попавшие на камеру
10:16
Самые нелепые ограбления, попавшие на камеру
Люди
Зачем индейцы носят на голове перья
02:29
Зачем индейцы носят на голове перья
Истории
Загадки картин да Винчи, которые так и не разгадали
03:02
Загадки картин да Винчи, которые так и не разгадали
Люди Вещи
Водитель во время обгона разнес АЗС
00:24
Водитель во время обгона разнес АЗС
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение