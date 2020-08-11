Римские каникулы: образы итальянской культуры

Артисты поддержали Италию в интересном флешмобе #ИТАизоляция. Участников просят повторить любой образ из итальянской живописи, скульптуры, музыки, литературы и кино. Так Алину Астровскую с Антоном Лаврентьевым мы увидели в образе главных героев фильма «Римские каникулы», Даша Малыгина повторила роковую Монику Беллуччи в фильме «Малена», Миранда Шелия показала Маддалену из фильма «La Dolce Vita», Ассоль перевоплотилась в яркую Софи Лорен в фильме «Высокая мода», а помог ей в этом муж рэппер ST, который легко вжился в образ Марчелло Мастроянни . Не обошли стороной конкурс #ИТАизоляция и Алена Краснова с мужем Никитой Пресняковым, они решились повторить пару Марчелло Рубини и Сильвии из кинофильма «Сладкая жизнь».

@alenaakrasnova

Особой популярностью у девушек пользуется стильная Орнелла Мути в фильме «Укрощение строптивого». Блогер Даша Кос и актриса Ирина Безрукова выбрали сцены из этого фильма и, по мнению подписчиков, очень удачно вжились в образ главной героини Лизы. Анфиса Черных выбрала сложный по реквизиту образ Джины Лоллобриджиды в фильме «Соломон и царица Савская». Гоша Полянский проехался на скутере, как и герой фильма «Дорогой дневник» Нанни Моретти, а Гоша Карцев показал себя в роли Адриано Челентано в киноленте «Безумно влюбленный». Удивила всех Маша Горбань, которая неожиданно выбрала героиню Аниту из фильма «Я убила Наполеона».

@gorban_masha

С каждым днем участников в #ИТАизоляция становится все больше, заходите в инстаграм и смотрите выставку работ. Национальное агентство Италии по туризму (ENIT) призывает публиковать свои репродукции до 16 августа, ставить хэштеги #ИТАизоляция и #хочувИталию и отмечать инстаграм @italiatourism

«ИТАизоляция» — это вызов фантазии, повод насладиться итальянской культурой, узнать что-то новое и просто весело провести время. Участники получают не только любопытные фотографии в свою коллекцию, лайки и подписки, но и шанс выиграть замечательные призы, главный из которых — путешествие на двоих в Италию.

Время возвращаться к красивой жизни — начнем с красивых фото!