Какие странные вещи на Руси клали под кровать 

Сундук с добром или ночной горшок — вот что обычно любопытствующий мог найти под кроватью. Но иногда там обнаруживались и более занятные вещи.

Пуд соли

С солью на Руси связано много примет и пословиц. Особенно ценилась четверговая соль, обработанная специальным образом в Великий Четверг перед Пасхой. Где-то ее запекали на капустных листьях в русской печи на семи березовых поленьях, а в Ярославской и Московской губерниях — замешивали на квасной гуще и калили в растопленной печи. Весь следующий год в руках умелой хозяйки четверговая соль защищала семью от бед и невзгод. Как пишет русский этнограф XIX века Михаил Забылин, особенно четверговая соль ценилась у пермяков. Они давали ее больной скотине, брали в дорогу для хорошего заработка и рассыпали под кроватью на тряпице, чтобы защититься от сглаза или забеременеть. Чтобы соль «сработала», после ночи использования ее следовало вынести на улицу и высыпать на дорогу.

Лучшие средства против нечисти и сглаза

На Русь чеснок попал в IX веке из Византии, и совсем скоро он оказался не только на столе, но и под кроватью. Считалось, что несколько чесночных головок защитят спящего, который во сне особенно беззащитен перед злыми духами. Интересно, что в Архангельской губернии ту же функцию выполняла сковорода или ухват, но оберегали они от нечисти лишь в том случае, если оказывались под кроватью новобрачных. Чеснок с мелом и ладаном помогал против колдовства. Если возникало подозрение, что оставшийся заночевать гость колдун, следовало уложить его так, чтобы контролировать его действия в течение всей ночи. Но предварительно полагалось незаметно набросать под кровать чеснок, под ней же нарисовать мелом круг, а дверные косяки натереть ладаном. Такой ритуал, завершенный молитвой, лишал колдуна сил, а значит, и навести порчу он не мог.

Подкроватные лайфхаки

Для выхода из любых жизненных затруднений русский народ придумал отдельный рецепт. Хочешь избавиться от блох — положи под кровать хорошо наточенный нож. Унять мышей помогут березовые ветки, а если не хватает счастья в доме, то лучше всего срезать их с молодой березки на Русальной неделе в мае. Пытаешься защитить дом от пожара? Храни под кроватью обугленную головешку, но только ту, что загорелась от удара молнией. Тяжелые думы не дают спать? Положи под кровать кочергу, а еще лучше — закрытый замок с ключом. Некоторые рецепты не были столь уж безобидными. Например, от сглаза ребенку в подушку следовало положить иголку без ушка, которой предварительно нужно было трижды обвести вокруг изголовья. Обязательно этот ритуал проделывали перед приходом гостей, чтобы они своими «охами и ахами» не сглазили карапуза. А вот взрослым почему-то рекомендовалось воткнуть иголку с оборотной стороны кроватного основания, на крайний случай — положить под матрас. Женщинам, мечтающим вылечить мужа от запоя, а самих себя — от бессонницы, приходилось изрядно изловчиться. Помочь решить проблему мог только зуб покойника, который предстояло сначала как-то добыть, а потом как бы случайно подбросить под кровать.