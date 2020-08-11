Федор Конюхов — первый россиянин, который в одиночку совершил пять кругосветных плаваний и облетел планету на воздушном шаре. «Рамблер» расскажет о его путешествие по Атлантике длиною в пять месяцев.

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Одиночное плавание Федора Конюхова на весельной лодке «Акрос» началось 6 декабря из порта Данидин в Новой Зеландии. Целых 153 дня он провел на воде. При этом более ста дней судно штормило. Долгий переход через океан был для Конюхова изнуряющим испытанием.

Федор Филиппович месяцами спал сидя, у него не было возможности лечь в спальник. При этом подремать путешественнику удавалось не более двух часов подряд. Чаще всего на отдых получалось выделить по 15-20 минут.

Экспедиция оказалась не только проверкой физических возможностей, но и психологически сложным опытом.

«Там нет голосов, есть только звуки, шум. Но человек привык к голосам, к любым, а там их нет»,

— рассказывал Конюхов на пресс-конференции в Буэнос-Айресе.

Угнетало путешественника и однообразие пейзажа. Смотря по сторонам, он видел только горизонт и темные цвета. Не было вокруг ни птиц, ни животных, ни рыб — только водная гладь.

«В океане нет яркого света — желтого, красного, синего. Океан все время черный, серый. Небо серое, там почти нет солнца, его почти не видно. Я не видел восхода или заката»,

— делился воспоминаниями Конюхов.

Однако, несмотря на все трудности, по словам путешественника, он не впадал в отчаяние. Финишную черту своей экспедиции — долготу чилийского острова Диего-Рамирес — Конюхов пересек 9 мая. А на землю россиянин впервые сошел лишь через пару дней в деревне Пуэрто-Торо, расположенной на чилийском острове Наварино.