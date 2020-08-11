«Ела ананас и плакала»: девушка 10 лет питалась чипсами

С трех лет прием пищи вызывал трудности у Иззи Коул. Девочка плакала и отказывалась от еды, которую готовила ее мать. Необычное пищевое расстройство привело к тому, что она питалась только хлебом и чипсами.

Конечно, ничего полезного в такой еде нет, это понимали все, но традиционные методы воздействия на Иззи не работали. Любые другие продукты вызывали у нее истерику и тошноту.

По словам Коул, это оказало на нее сильное влияние в социальном плане. «В детстве наличие друзей очень важно, но я чувствовала, что не могу быть с ними на одной волне», — призналась она.

Спустя 10 лет мать девушки решила обратиться к гипнологу и клиническому терапевту, который специализировался на проблемах с едой. На удивление спустя два часа девушка смогла съесть непривычную для себя пищу.