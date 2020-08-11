Как появилось левостороннее движение 

На сегодняшний день 72 процента всех дорог являются правосторонними, а остальные 28 процентов — левосторонними. «Рамблер» расскажет, как же появилось левостороннее движение.

Еще в древности люди догадались, что если договориться по какой стороне дороги ездить, то это сильно сократит количество аварий и заторов. Известно, что в Древнем Риме предпочтение отдавалось левостороннему движению. Эксперты считают, что это было сделано для того, чтобы правая рука всегда была наготове, и могла нанести удар по противнику. К тому же, садиться на лошадь с левой стороны было удобнее, так как рыцарям мешал меч.

Позднее случился переход на правостороннее движение, поскольку при разъезде на узкой дороге людям было гораздо легче направлять экипаж вправо, а также придерживать лошадей, натягивая вожжи правой рукой.

Что касается Англии, то все было наоборот. В середине XVIII века британцы сделали выбор в пользу левостороннего движения. В старину английские корабли должны были обходить встречное судно с левой стороны. Считается, что именно этот обычай и мог распространиться на дороги.

Позднее Англия стала причиной распространения левостороннего движения. Япония стала левосторонней после того, как британцы построили у них первую железную дорогу. В России, кстати, тоже есть железная дорога с левосторонним движением — участок Москва-Рязань. Дело в том, что ее также строили под руководством англичан.

Со временем многие страны стали переходить от левостороннего движения к правостороннему. В США переход состоялся к концу XVIII века, после провозглашения независимости от Великобритании.

Водители Нигерии, Гамбии, Ганы и некоторых других бывших британских колоний в Африке переехали на правую сторону для удобства, так как вокруг них располагались «правосторонние» бывшие французские колонии.

А вот Швеция стала последней страной в континентальной Европе, которая перешла с левостороннего движения на правостороннее. Дело в том, что у соседних стран оно было давно, что создавало массу неудобств автомобилистам при пересечении границ — они оказывались на встречной полосе.