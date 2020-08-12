Стюардессы, которые совершили настоящие подвиги

До сих пор существует мнение, что работа стюардессы очень простая и связана, в основном, с путешествиями в разные страны и общением. Люди всерьез полагают, что их главная задача заключается в том, чтобы быть украшением в ходе полета и вовремя разносить еду. Однако на плечах этих хрупких девушек лежит безопасность пассажиров. "Рамблер" собрал несколько историй, которые подтверждают этот факт.

Виктория Зильберштейн

Виктория всегда мечтала работать в небе, но приступая к должности, она даже не подразумевала, через что ей придется пройти. В момент рулежки (когда самолет движется по аэродрому) произошла внештатная ситуация, самолет долго не останавливался. Виктория сразу догадалась, что дело плохо, а в голове вспыхнули слова инструктора о том, что необходимо открыть запасной выход.

Вдруг произошеел резкий толчок, выключился свет и запахло гарью. Стюардесса стремительно открыла люк и начала эвакауцию. Люди вылезали, скатываясь по накренившемуся крылу, Виктория пропускала их вперед, задыхаясь от едкого дыма. Большинство пассажиров удалось спасти до того, как раздался взрыв. Позже у Виктории обнаружили сильное сотрясение мозга.

Шейла Фредерик

Стюардессам помогает внимательность и знание психологии. Они всегда осматривают пассажиров, вычесляя потенциально опасных из них. Ведь в ходе полета именно стюардессы отвечают за безопасность и комфорт пассажиров. Так во время очередного полета взгляд Шейлы устремился к паре с ребенком. Удивителен был тот факт, что родители выглядели прилично, а вот девочка больше напоминала бездомную.

Тогда Шейла предложила сопроводить ребенка в уборную, где передала ей записку с предложением о помощи. Девочка ответила, что помощь необходима. По прилету самолет ждал экипаж полиции. Выяснилось, что девочку хотели продать в сексуальное рабство.

Нирья Бганот

Порой ситуации в прямом смысле выходят из-под контроля, для Нирьи Бганот такой случай закончился смертью. Ей пришлось столкнуться с исламскими террористами. Еще до вылета стюардесса поняла, что на борту находятся преступники и предупредила пилотов, чтобы те эвакуировалис, а самолет нельзя было поднять в воздух.

Сама же Нирья осталась в салоне, чтобы помочь другим. Главной целью террористов были американцы, которых они хотели казнить, но стюардесса спрятала их паспорта. Она выводила людей из салона одного за другим, но когда заметила спрятавшихся детей, ей вновь пришлось вернуться на борт. Спасая детей, Нирья получила смертельные ранения. Девушка закрыла детей собой и вывела их из самолета из последних сил.