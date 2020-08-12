Страшные тюрьмы России, из которых нет пути назад

Все знают, что российские тюрьмы —это жуткое место, особенно, если сравнивать их с тюрьмами европейскими, которые больше напоминают курорт с чистыми комнатами и интернетом. Но если зло должно быть наказано, то и условия у этого "зла" должны быть соответствующие или все-таки нет?

"Рамблер" собрал подборку самых страшных колоний, которые стали последним местом пребывания для убийц, насильников и террористов.

"Черный дельфин"

Это место предназначено для настоящих монстров — людоедов, террористов, серийных убийц и т.д. Многие из преступников старшего возраста были приговорены к смертной казни, пока ее не отменили. И спустя годы, они так и не могут понять, какой приговор был бы более милостен к ним.

Преступники живут в мизерных клетках, передвигаются по колонии в позе "дельфина" (с поднятыми сзади руками) и в повязках. Считается, что в среднем на каждого заключенного здесь приходятся жизни пяти человек.

"Полярная сова"

Из этого места не было ни одного удачного побега, но был случай, когда после 25 лет заключения, досрочно освободился один заключенный. Первые "постояльцы" тюрьмы прокладывали для страны Транссибирскую магистраль.

Заключенные могут общаться только шепотом, любой досуг, хобби, занятия спортом запрещены. Заключенныее ежедневно трудятся в мастерских и на производствах, находящихся на территории зоны. Именно в этой колонии заключен Битцевский маньяк, унесший жизни 49-ти человек.

"Белый лебедь"

Возле камер которой висят фотографии сидящих преступников с описаниями совершенных ими звертств, чтобы надзиратели не проникались сочувствием к тем, кого видят десятилетиями. "Белый лебедь" известен тем, что в нем "выбивали" титулы у воров в законе, отсюда и название, которое символизирует последнюю лебединую песню.

Но не только колонии для пожизненного заключения могут вызывать настоящий ужас. Не так давно в ангарской колонии №15 произошел бунт. Заключенные противостояли избиениям. Чтобы выразить свой протест, 20 человек разрезали себе вены.