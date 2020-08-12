За что Сталин уничтожил лучших евреев СССР 

Еврейский антифашистский комитет — один из уникальных проектов НКВД. Идея его создания родилась в коридорах Лубянки роковым летом 1941 года. Советские пропагандисты не питали особо тёплых чувств к евреям (хотя некоторые из них сами были «из колена Авраамова»). Но Советскому Союзу именно летом 1941 года было критически важно организовать идеологическое противостояние со вчерашним стратегическим партнёром — Адольфом Гитлером.

Краеугольным камнем идеологии фюрера была ненависть к евреям. И Еврейский антифашистский комитет, общественная организация, согласно замыслу представляющая интересы евреев во всём мире, «прописалась» в СССР

Со сцены неслись пылкие речи о том, что именно евреи — та нация, которая способна оказать содействие советскому государству в борьбе с фашизмом. Складывалось впечатление, что Иосиф Виссарионович и его партнёр Адольф Гитлер никогда не участвовали в переделе сфер влияния, а советские газеты ранней осенью 1939 года, когда немецкие войска вторглись в Польшу, не писали задорных заметок о «несостоятельности польского государства».

Воззвания к братьям-евреям, прозвучавшие на этом съезде, нашли отзвук во всём мире.

В Соединённых Штатах организацию, оказывавшую помощь Советскому Союзу в борьбе с фашизмом, возглавил легендарный физик Альберт Эйнштейн . Ну, конечно же, Советский Союз не просто так собирал «братьев-евреев», а сделал Еврейский антифашистский комитет источником прибыли. Немалой прибыли.

Русская Планета

Общественные организации, славшие деньги братьям-евреям, были созданы в самых разных уголках мира, в том числе, на территории Палестины (Израиль появится позже). В апреле 1942 года советские газеты провозгласили создание Еврейского антифашистского комитета в СССР, перечислив список славных имён деятелей науки (Фрумкин, Штерн, Капица), культуры, искусства еврейского происхождения. Всего 47 фамилий.

Здесь была не только творческая и научная интеллигенция, но и советские генералы-евреи — Арон Кац и Яков Крейзер . И даже руководитель Советского информбюро Соломон Лозовский.

ЕАК занимался укреплением авторитета СССР во всём мире и приносил хорошую прибыль РККА. В США было собрано $16 млн В Британии и Канаде совместными усилиями собрали всего на миллион меньше

Благодаря евреям из ЕАК, путешествовавшим по всем миру, зажиточное мировое еврейство жертвовало Советскому Союзу медицинское оборудование, машины, одежду. Было здорово. Но, понимая возросший авторитет антифашистского комитета, его члены утратили чувство безопасности и завели разговоры о создании еврейской автономии. И не где-нибудь, а в Крыму.

Тогда это сошло с рук. Не сошло другое. Писатели Илья Эренбург и Василий Гроссман в соавторстве написали свою знаменитую «Чёрную книгу» о преступлениях фашистов против еврейского народа. Её ждал триумф в Соединённых Штатах, но не в СССР. В Стране Советов не горели желанием каким-то особым образом выделять нелёгкую судьбу еврейского народа, делая иудеев ключевой жертвой вероломных германцев.

Наоборот, евреям прозрачно намекнули, что время, когда им было разрешено говорить о себе с гордостью, закончилось. И теперь нужно слиться с серой массой советского народа. Это дало повод некоторым членам ЕАК говорить о дискриминации советского еврейства в СССР.

Трагическая ошибка! Министр государственной безопасности Виктор Абакумов построил на этих, в общем-то, безобидных разговорах обиженных евреев, теорию заговора. Дескать, сионисты готовят государственный переворот.

Лозовского сняли с должности главы Советского информбюро. Было нужно разобраться с Микоэлсом. Против него ничего не было. Но угрозами и запугиванием лиц из его ближнего круга получили нужные показания.

27 декабря 1947 года, поздним вечером, Сталин вызвал к себе Абакумова и его первого заместителя Огольцова, которые сообщили вождю о том, как предатель Микоэлс тщится очернить безупречный облик советского руководителя на Западе. В ответ Иосиф Виссарионович отдал команду убить народного артиста.

Микоэлс был обречён. Устранять его решили в Минске, задействовав белорусское КГБ, которым руководил грузин Лаврентий Цанава, и командированных столичных киллеров. На второй день нового 1948-го года Соломону Михайловичу выдали командировочное удостоверение. Его якобы ждали на просмотрах новинок белорусской оперы и Купаловского театра.

Соломона Михайловича убивали не просто так. Для этого разработали целую программу и подослали шпика по фамилии Голубов. Отсмотрев спектакли, Микоэлс засобирался домой, но тут его позвали «на свадьбу» к никогда не существовавшему инженеру Сергееву. Вместо свадьбы актёра отвезли на дачу Цанавы, напоили водкой, переехали (вместе с Голубовым, которого решено было устранить, как ненужного свидетеля «акции возмездия») грузовиком, а тела отвезли в Минск, поближе к гостинице, отрапортовав о произошедшей трагической случайности в Москву.

Микоэлсу были организованы шикарные похороны. Его убийцы за отлично сделанную работу были удостоены боевых наград

Официально расстрелять Соломона Михайловича было нельзя. Во-первых, он был евреем не советского, а, скорее, международного масштаба. А во-вторых, в Союзе с 1947 по 1950 год попросту не было смертной казни.

Оставалось разобраться с другими членами ЕАК. Решили повременить. Ведь на карте мира появился Израиль, и Советский Союз планировал заполучить новую страну в качестве одного из новых стратегических партнёров, сделав сферой своего влияния. Как бы не так.

Визит Голды Меир , первого посла Израиля в Советском Союзе, сильно напугал партийную верхушку. Евреи из ЕАК устроили ей пышную встречу, не скрывая восторженных чувств по поводу появления на Земле первого государства для евреев.

ЕАК, уличённый в симпатиях к Израилю, быстро превратился в центр антисоветской пропаганды. И был распущен. Арестовали Соломона Лозовского. Были репрессированы: поэт Ицик Фефер, актёр и режиссёр Леонид Зускин

А ещё поэты Перец Маркиш, Давид Гофштейн, Лев Квитко. Маркиш перед арестом сказал о том, что Адольф Гитлер хотел уничтожить евреев физически, а Сталин пытается сделать это морально. Но он жестоко ошибался. Планы по ликвидации всех членов Еврейского антифашистского комитета были свёрстаны и готовились к реализации.

Массовое убийство нужно было узаконить, оформить смертным приговором суда. За арестом 15-ти человек, из которых трое были женщинами, потянулись годы изнурительных допросов. Нужно было добиться признательных показаний в государственной измене, подготовке переворота. Всё это было нужно для того, чтобы расстрелять этих людей, «гастролировавших» с лекциями об СССР по всему миру и вытягивавших из западных толстосумов миллионы долларов.

Русская Планета

Именитых евреев не сломили допросы в НКВД. На суде они громогласно рассказали, как под пытками их пытались заставить оговорить друг друга. Члены ЕАК не просили, а требовали освободить их, апеллируя к заслугам и к мировой общественности, что было шоком для всех участников сфабрикованного судебного процесса.

Дело рассматривалось Военной коллегией Верховного суда. Возглавлял её Александр Александрович Чепцов, видевший, что дело о предательстве и госизмене членов ЕАК шито белыми нитками в МГБ. Со своими подозрениями он пришёл к Георгию Маленкову , второму человеку в государстве.

— Что же, Александр Александрович, получается. Хотите оспорить решение Политбюро? — тоном, не обещавшим ничего хорошего, спросил Георгий Максимилианович

Чепцов срочно приговорил к смертной казни практически всех. Соломон Брегмен, бывший замминистра Госконтроля Советского Союза успел умереть в санчасти Бутырки, а Лине Штерн, которой было уже 78 лет, дали 3,5 года лишения свободы. Кроме того, пожилую женщину выслали на 5 лет, запретив проживать в Москве. Но уже в 1953-м, когда умер Сталин, ей разрешили вернуться в Москву, где она прожила ещё 15 лет и скончалась в глубокой старости, в 1968-м.

Остальные члены ЕАК, настоящие патриоты, оказавшие неоценимую услугу Советскому Союзу в годы войны, были уничтожены в ночь на 12 августа 1952 года. В 1955 каждый из расстрелянных был реабилитирован в связи с отсутствием состава преступления. Расправа над членами Еврейского антифашистского комитета была узаконенным политическим убийством по приказу Сталина, доказавшего на практике, что его коварство вполне конкурентно коварству его «стратегического партнёра» Адольфа Гитлера.

Но за оправдание фашизма сегодня присуждают сроки. А за оправдание сталинизма, к сожалению, нет.

Такая история.