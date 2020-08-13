Какое государство Гитлер создал на Дону 

Нацистские идеологи придумали обоснование расовой полноценности казаков, причислив их к остготам, то есть арийцам. Эксперимент с образованием отдельной казацкой республики просуществовал всего несколько месяцев, до наступления Красной Армии.

Взаимные условия

При немцах первым официальным казачьим атаманом в сентябре 1942 года на новочеркасском казачьем сходе был избран полковник Павлов. Свободолюбивые казаки решили установить с немцами договорные союзнические отношения взамен на признание суверенитета Дона и Донской республики. Лидерами казаков была принята «Декларация Войска Донского», в которой выдвигались определенные условия: освободить плененных казаков из немецких лагерей, а также отправить всех донцов, служащих в германском вермахте в распоряжение походного атамана. Кроме того, казаки требовали не забирать молодежь Кубани для работ в Германию.

В состав сформированного на Дону в октябре 1942 года «Казачьего круга» вошло шесть кубанских районов (160 тысяч человек).

Немцы разработали идеологическую концепцию обоснования союзничества с казаками. Была выдвинута гипотеза, что Германия — это прародина остготов-казаков, и они не потеряли с ней кровную связь. Пресса коллаборационистов писала, что «Великой Казакии суждено стать частью Новой Европы».

Казачья иерархия

Окружного атамана назначало немецкое полевое командование, ниже стояли районные атаманы, которых, как и станичных, выбирали на казачьих сходах. Станичными и районными атаманами имел право командовать только окружной батька. Помимо этих казачьих административно-командных единиц существовали и советы стариков, являвшиеся, по сути, консультативным органом. Атаман должен был быть не моложе 50 лет.

Атаман округа решал вопросы, касающиеся создания структур казачьей полиции, сельскохозяйственных нужд, животноводства, здравоохранения, образования, культуры и другие, связанные с жизнеобеспечением территорий Казакии. С зимы 1942 года на Дону, Кубани и Тереке действовало Казачье управление. Оно занималось отстаиванием прав казаков и их семей, находившихся в Германии и в оккупированных немцами странах Западной Европы, в концлагерях. Управление издавало десятитысячным тиражом журнал «Козакен Нахрихтен» («Казачьи известия»).

На Дону провозгласили свободу вероисповедания (иудаизм, правда, при этом был под запретом). Открылись десятки церквей, причем работали и патриаршие, и обновленческие.

Плата за независимость

Расчетливые немцы установили фиксированную плату за предоставление Казаки независимости — казаки должны были поставлять на нужды германской армии продовольствие, вводились и налоги в денежном исчислении. Так, за квартал хозяин коровы обязывался сдать 100 литров молока, для владельцев нескольких дойных животных объемы молокосдачи увеличивались. Еженедельно казак должен был выдавать по яйцу с курицы и платить по 50 рублей каждый месяц, если имел собаку. Самогоноварение каралось пятитысячным штрафом.

К слову, налогообложение в казачьих станицах, не входивших в Казакию, было более щадящим. И по ряду других параметров в Казакии режим оказался жестче. К примеру, там не платили за сверхурочную переработку и за труд по ночам, в выходные и праздники, а в Ставрополье такой порядок существовал. Кроме того, ставропольские казаки имели право оставлять часть собранного на полях урожая себе. В уборочную им платили по рублю за час полевого труда, бесплатно кормили.

Конец вольницы

Казакия просуществовала до января 1943 года, когда эту территорию освободили от гитлеровцев части Красной Армии. На стороне вермахта воевали более 20 тысяч казаков, их части несли ощутимые потери. Свыше 300 тысяч бывших «казакийцев», включая стариков, женщин и детей, ушли вместе с немцами. Впоследствии после падения Третьего Рейха значительная часть казаков была передана СССР американцами. Им была уготована незавидная участь — казаки как предатели Родины отправились в советские лагеря. Казачьих военачальников (Шкуро, Семенова, Краснова и других) казнили.