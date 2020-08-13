Сын сходил за продуктами и обогатился на $200 тысяч

Житель американского штата Вирджиния сходил с матерью за продуктами и сорвал джекпот в лотерею. Об этом сообщает информационный портал UPI.

Герберт Скраггс (Herbert Scruggs) ждал мать в магазине и заодно купил билет мгновенной лотереи Winning Hand. Итоги розыгрыша он решил проверить уже по возвращению домой. Билет оказался призовым и обогатил американца на 200 тысяч долларов (14,7 миллиона рублей).

«Все это кажется нереальным, — признается Скраггс. — Я до сих пор не могу в это поверить». Победитель пока не придумал, на что потратит денежный приз.

Ранее сообщалось о жителе населенного пункта Баллахура, штат Западная Австралия, который купил по рекомендации продавщицы билет моментальной лотереи и сорвал джекпот. На выигранные деньги он планирует завершить образование и получить австралийское гражданство.