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Сын сходил с матерью за продуктами и обогатился на 200 тысяч долларов 

Lenta.ru 3 часа назад
Сын сходил за продуктами и обогатился на $200 тысяч
Фото: Lenta.ru
Житель американского штата Вирджиния сходил с матерью за продуктами и сорвал джекпот в лотерею. Об этом сообщает информационный портал UPI.
Герберт Скраггс (Herbert Scruggs) ждал мать в магазине и заодно купил билет мгновенной лотереи Winning Hand. Итоги розыгрыша он решил проверить уже по возвращению домой. Билет оказался призовым и обогатил американца на 200 тысяч долларов (14,7 миллиона рублей).

«Все это кажется нереальным, — признается Скраггс. — Я до сих пор не могу в это поверить». Победитель пока не придумал, на что потратит денежный приз.

Ранее сообщалось о жителе населенного пункта Баллахура, штат Западная Австралия, который купил по рекомендации продавщицы билет моментальной лотереи и сорвал джекпот. На выигранные деньги он планирует завершить образование и получить австралийское гражданство.
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