Поступки, выдающие ваше плохое воспитание 

Подчас распознать плохо воспитанного человека можно всего за пару часов общения. Как это сделать и на какие признаки стоит обратить внимание? Расскажет "Рамблер".

Нежелание признавать свою вину

Нет ничего впечатляющего в том, чтобы отстаивать свою точку зрения до последнего, даже будучи абсолютно неправым. Высший пилотаж — умение признавать свою вину, особенно на публике. Это качество родители должны прививать ребенку с самого детства. В противном случае, во взрослой жизни ему будет крайне непросто признать свою вину, и скорее всего он так и не научится этому.

Негативные высказывания в адрес представителей определенных профессий

Вы можете иметь любое мнение относительно того или иного человека. Но если вы в открытую высказываете негатив в адрес представителя той или иной профессии (зачастую люди осуждают обслуживающий персонал), это говорит лишь о вашем плохом воспитании, ведь уважение к другим людям не должно зависеть от того, как они зарабатывают на жизнь.

Забота исключительно о себе и о своем комфорте

Избалованные дети, привыкшие к тому, что им во всем потакают, во взрослой жизни не изменят своим привычкам и в любых ситуациях руководствуются лишь собственной выгодой, не заботясь о чувствах и желаниях других. А между тем в некоторых ситуациях, чтобы оставаться хорошим человеком, необходимо уступать окружающим.