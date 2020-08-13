3 вещи, выдающие аристократическое происхождение 

Немногие знают об этом, но наши внешние черты нередко сигнализируют об аристократическом происхождении. Какие именно? Выяснял "Рамблер".

Высокий лоб

Сейчас большой лоб многие люди считают недостатком, но в эпоху Ренессанса все было совершенно иначе. Высокий лоб был признаком породы и принадлежности к высшему сословию. Неслучайно многие женщины нарочно избавлялись от бровей или выбривали линию лба.

Нос с горбинкой

В средневековой Европе горбинка на носу свидетельствовала о благородстве и знатном роде. Сегодня же люди с "неидеальным" носом, напротив, стараются сделать его прямым при помощи ринопластики. В то время как сотни лет назад нос с горбинкой являлся причиной для гордости.

Ярко выраженные вены

Знаменитое выражение sangre azul или "голубая кровь" возникло неспроста: на коже представителей испанской королевской семьи и дворянства выделялись вены, а вот у простолюдинов такой черты не было. Именно после этого людьми голубых кровей стали называть аристократию.