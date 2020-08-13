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3 вещи, выдающие аристократическое происхождение 

Мира Маркина 3 часа назад
3 вещи, выдающие аристократическое происхождение
Фото: Кадр из сериала "Великая"
Немногие знают об этом, но наши внешние черты нередко сигнализируют об аристократическом происхождении. Какие именно? Выяснял "Рамблер".

Высокий лоб

Сейчас большой лоб многие люди считают недостатком, но в эпоху Ренессанса все было совершенно иначе. Высокий лоб был признаком породы и принадлежности к высшему сословию. Неслучайно многие женщины нарочно избавлялись от бровей или выбривали линию лба.

Нос с горбинкой

В средневековой Европе горбинка на носу свидетельствовала о благородстве и знатном роде. Сегодня же люди с "неидеальным" носом, напротив, стараются сделать его прямым при помощи ринопластики. В то время как сотни лет назад нос с горбинкой являлся причиной для гордости.

Ярко выраженные вены

Знаменитое выражение sangre azul или "голубая кровь" возникло неспроста: на коже представителей испанской королевской семьи и дворянства выделялись вены, а вот у простолюдинов такой черты не было. Именно после этого людьми голубых кровей стали называть аристократию.
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