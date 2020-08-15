Зачем 15 августа русские рвут траву 

На 15 августа у славянских народов пришлось немало традиций и суеверий.

Как выяснил "Рамблер", в народном календаре этот дата называется Степановым днем, потому как православные вспоминают первого христианского мученика-еврея Степана Первомученика, которого забили камнями за веру в Иерусалиме.

В этот день на Руси было принято плести целебный "Степанов венок". Для этого народ выходил в поле и собирал 12 трав — клевер, мяту, пижму, полынь, ромашку и другие растения.

Сплетенный венок вешали под иконами в доме, а если кто-то из родных заболевал, то сорванный с него пучок заваривали, считая что все болезни пройдут.

При этом от Степанова дня, как считали в народе, зависело и будущее. Так считалось, что весь сентябрь будет таким, как погода в этот день. Если с утра стоит сухая погода — будет сухо 6 недель, а если сегодня дождливо, то следующие 6 недель обещают быть ненастными.