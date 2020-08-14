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Неочевидные признаки того, что ваш IQ выше, чем у окружающих 

Мира Маркина 4 часа назад
Признаки того, что ваш IQ выше, чем у окружающих
Фото: depositphotos.com
Для того, чтобы определить уровень IQ, совсем необязательно проходить сложные тесты с сотней вопросов. Подчас достаточно лишь обратить внимание на образ жизни человека и его поведение.
"Рамблер" выбрал несколько неочевидных признаков, которые выдают людей с высоким интеллектом.

Частая тревожность

Психолог Джереми Каплан изучал людей, которые часто страдают от тревожных мыслей, и выяснил, что внутреннее волнение и безосновательная тревога нередко указывают на более высокий уровень вербального IQ. Позже эту теорию подтвердили канадские психологи: им удалось установить, что люди, регулярно вспоминающие тревожные эпизоды из прошлого, обладают более высоким IQ.

Умение быть наедине с собой

Люди с хорошо развитым интеллектом попросту не понимают, как можно скучать наедине с собой? Эксперты доказали, что умные люди склонны к индивидуализму и познанию себя. Но вместе с тем такие личности получают меньше удовольствия от общения с друзьями, чем люди с более низким интеллектом.

Беспорядок в доме

Ученые из Университета Минессоты провели исследование и выяснили, что те, кто постоянно наводят порядок на рабочем столе, реже нарушают закон, регулярно заботятся о чистоте и легче расстаются с деньгами. При этом люди, которых не волнует порядок, отличаются креативным мышлением и творческим потенциалом. Кроме того, им гораздо проще найти больше решений для определенных рабочих проблем.
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