Как англичане продавали жен за пиво 

Продажа жены являлась способом прекращения неудачного брака в Великобритании. Такой обычай начал формироваться в конце XVII века, когда развод был практически невозможен. «Рамблер» расскажет об этом подробнее.

С 1690 года у британцев было несколько способов прекращения брака: в церковном суде, прошение в парламент, акт у нотариуса, побег или же продажа жены на аукционе. Церковный суд расторгал брак лишь на основании супружеской измены или сильных побоев. Что касается развода при помощи светских властей, то это стоило очень дорого, и далеко не каждому было по карману. А бегство из семьи лишало человека всего имущества. Поэтому многие мужчины решались на развод путем продажи женщины на рынке. Для этого супруг печатал объявление в местной газете, где указывал время и место аукциона.

Мужчина приводил свою жену на рынок на поводке, и предлагал ее тому, кто назвал наибольшую цену. Средняя стоимость женщин — несколько кружек пива до четырех-пяти шиллингов (около двух-трех рублей). Просто за деньги продавали редко, чаще за пиво, ром или виски.

Интересно, что весь процесс проходил с согласия жены. Конечно, были случаи, когда супругу могли продать против ее воли любому встречному. Чаще всего такое случалось в барах под воздействием алкоголя.

Теоретически, подобные разводы были не просто не законны, а уголовно наказуемы. Особенно, если женщина была против своей продажи. Однако официальные власти смотрели на такие аукционы сквозь пальцы.

Последний случай продажи жены был зарегистрирован в 1913 году, когда женщина, дававшая показания в суде полиции Лидса, утверждала, что муж продал ее одному из своих товарищей за один фунт стерлингов.