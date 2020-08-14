Взорвать и слить: кому нужны реки Сибири 

Одни реки повернуть, другие соединить каналами, провести 250 мирных ядерных взрывов, и в Сибири будет море. Планы остались на бумаге. 14 августа 1986 года в СССР вышло постановление: прекратить работы по переброске стоков рек из России в Среднюю Азию.

Сибирские реки поделятся водой с засушливыми советскими республиками, а заодно помогут Аральскому и Каспийскому морям. Эта идея крутилась с 1920-х годов. Когда началось массовое строительство гидроэлектростанций, показалось, что все не так сложно. Самыми популярными были лозунги типа "Идет вода Кубань-реки, куда велят большевики".

Вода или нефть?..

Циклопические планы разрабатывали две сотни советских учреждений. Ставку сделали на Иртыш, Обь, Енисей и Печору. Экосистемам Печоры и одной реки из бассейна Камы должно было достаться больше всех. Между ними планировали канал, который не прокапывался без ядерных взрывов. Три пробных жахнули в 1971 году и остановились: радиоактивный след растянулся на 25 километров.

Другой советской амбицией стала плотина на Оби. Предполагалось, что если перегородить эту реку, в Сибири появится пресное море площадью 260 тыс. км². И сибирякам будет хорошо — их зимы станут мягче, — и пустыням Казахстана, Узбекистана и Туркмении, куда подтянут водичку из гигантского водохранилища. К счастью, проект загнулся уже в 1963-м: на месте "моря" нашли крупные месторождения нефти и газа.

Фантастические идеи то развивались, то притормаживались, в зависимости от реакции главных лиц государства. Алексей Косыгин , председатель Совета министров СССР с 1964-го по 1980-й, категорически возражал против поворота сибирских рек на юг:

"Экономический выигрыш не компенсирует потери природы, тайги".

Эта точка зрения и победила. Но кое-что все же успели сделать: канал Иртыш — Караганда. Между прочим, толково вышло.

Копайте, товарищи!..

Проект с самого начала был утопией.

"Советское правительство исходило из возможности преобразовывать мир так, как потребуется цивилизации, стремящейся к коммунизму, — замечает эколог Максим Шингаркин. — Формально человек может преобразовывать мир. Но он не имеет точного представления о последствиях преобразования. Сегодня мы видим, что от гораздо меньших воздействий на окружающую среду возникают устойчивые катастрофические явления. А что такое поворот северных рек? Это перенос климатически образующих масс, вмешательство в глобальные процессы и неизбежное изменение локальных микроклиматов".

Сворачивание советской утопии означало отмену катастрофы. Но прошло 16 лет, и похожий проект возник в Китае. С 2002 по 2050 годы там планируют объединить тремя каналами четыре крупнейших реки. Китайцы не впервые используют советский опыт в "улучшенной версии". Пусть им повезет.