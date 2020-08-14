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Cамая дорогая в мире рыба выпрыгнула из воды и поразила каякера 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Cамая дорогая в мире рыба поразила каякера
Фото: Lenta.ru
В прибрежных водах английского графства Дэвон голубой тунец, который считается самой дорогой рыбой в мире, выпрыгнул из воды и поразил наблюдающего за ним каякера. Кадры с редкой рыбой опубликовала газета Daily Mail.
60-летний Руперт Кирквуд (Rupert Kirkwood) плавал на каяке в пяти километрах от города Плимут, когда заметил косяк голубых тунцов, а также китов и дельфинов. Он несколько часов наблюдал за морскими обитателями и запечатлел их прыжки на камеру.

«Сфотографировать тунца практически невозможно — он такой неуловимый, — утверждает Кирквуд. — Мне удалось это сделать только потому, что их там было очень много».

Мясо голубого тунца считается деликатесом. В 1970-х годах чрезмерный вылов голубого тунца привел к тому, что вид оказался под угрозой исчезновения. В Великобритании рыбалка на голубого тунца запрещена и преследуется по закону.
Выдающиеся экземпляры голубого тунца продают на аукционах. Ценители рыбы готовы платить немалые деньги за редкую рыбу. В начале текущего года владелец сети японских ресторанов суши Киеси Кимура выкупил голубого тунца весом 278 килограммов за 1,8 миллиона долларов (132 миллиона рублей). На прошлом аукционе он купил голубого тунца за три миллиона долларов (220,2 миллиона рублей).
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