Год в изоляции: чем закончился эксперимент в СССР

Период самоизоляции доставил нам не так давно массу неудобств. Это была вынужденная мера, призванная защитить от заболевания. А что, если бы вас закрыли в замкнутом пространстве на год? Да еще с людьми, с которыми вы не сходились характерами. Такой эксперимент, строго засекреченный, провели в 1967 году в СССР. О том, для чего он был нужен и чем завершился, рассказывает «Рамблер».

После успехов в деле освоения космоса, советские ученые решили пойти еще дальше. Сергей Королев планировал в 1974 году отправить космонавтов на Марс. Полет должен был длиться примерно год и к нему необходимо было тщательно подготовиться. В частности, Королева интересовало, смогут ли люди выдержать столь длительное время в весьма аскетичных условиях. Было решено провести эксперимент.

На территории Института медико-биологических проблем построили прототип отсека космического корабля площадью около 12 метров. Половину пространства заняло оборудование, на оставшейся площади разместились три откидные полки-кровати, велотренажер, откидной столик, маленький санузел и плита.

5 ноября 1967 года в импровизированный отсек вошли три добровольца: инженер Борис Улыбышев, биолог Андрей Божко и врач Герман Мановцев. Эксперимент был строго засекречен, родственникам они сказали, что уезжают в командировку на Северный полюс на год. Им предстояло жить и работать бок о бок в ограниченном пространстве под прицелом видеокамер и в спартанских условиях.

Самым трудным в миссии «марсонавтов» оказались не аварийные ситуации, которые им искусственно создавали, не бытовые проблемы, а конфликты самих членов экипажа. Сначала началась борьба за лидерство, позже начались и бытовые конфликты. В итоге мужчины приняли решение общаться меньше, сосредоточившись каждый на своей работе.

Все изменила аварийная ситуация: организаторы эксперимента увеличили температуру воздуха в отсеке до 35 градусов, уменьшили подачу кислорода и увеличили в 10 раз подачу углекислого газа, кроме того, вдвое сократили суточный запас воды.

К удивлению организаторов, члены экипажа не возненавидели друг друга, конфликта не произошло. Напротив, Божко, Мановцев и Улыбышев мобилизовались, объединились и начали поддерживать друг друга. После этого случая «марсонавты» договорились не замалчивать проблемы и претензии друг к другу, а разговаривать и обсуждать предметы спора.

Вышли из отсека члены экипажа ровно через год, эксперимент был признан удачным. Хотя долгое время факт создания необычных условий для людей держался в строгом секрете, до сих пор его результаты используют для составления рекомендаций экипажам, выходящим работать в космос.