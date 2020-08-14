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План «Дропшот»: как США хотели сбросить 300 атомных бомб на СССР 

Русская семерка 3 часа назад
Как США хотели сбросить 300 атомных бомб на СССР
Фото: Русская семерка
Холодная война грозила перейти в «горячую» фазу задолго до Карибского кризиса. После Второй мировой войны, пока в СССР шли разработки атомной бомбы, Пентагон планировал массированный бомбовый удар по 100 советским городам.

Назревающая конкуренция

Индустриальный потенциал США за военное время возрос благодаря военным заказам, к концу 1945 года на долю США приходилось 2/3 мирового промышленного производства, в Штатах выплавлялась половина мировой стали. Американской военной гегемонии могла противостоять только одна держава — СССР. Это американское правительство понимало ещё во время войны.
16 мая 1944 года Комитет начальников штабов (КНШ) США подготовил доклад, в котором Советский Союз признавался вторым полюсом геополитического влияния.
Уже спустя два месяца после капитуляции Японии, 3 ноября 1945 года, на рассмотрение КНШ США поступил доклад N 329 Объединенного разведывательного комитета. В его первом параграфе было ясно указано: «Отобрать приблизительно 20 целей, пригодных для стратегической атомной бомбардировки СССР». Грядущее противостояние неумолимо набирало обороты.
14 декабря 1945 года Объединенный комитет военного планирования США издал директиву N 432/д, в которой указывалось, что самым эффективным оружием для удара по СССР признавались имеющиеся у США атомные бомбы.

Горячая угроза холодной войны

После Фултонской речи Черчилля (5 марта 1946 года) сомнений не осталось — мир вступал в очередную войну — холодную. У американцев на руках был главный козырь — атомная бомба, но американская разведка докладывала, что в СССР также ведутся разработки этого оружия.
В военном ведомстве США с пулемётной скоростью выпускались всё новые планы нападения на Советский Союз.
Первый план назывался «Пинчер», он был подготовлен уже 2 марта 1946 года. Затем последовали планы «Бушвэкер», «Кранкшафт», «Хафмун», «Когвилл», «Оффтэк». В 1948 году был разработан «Чариотир», по которому атаке должно было подвергнуться уже 70 советских городов, на них планировалось скинуть 200 атомных бомб. Холодная война грозила перейти в «горячую фазу».

Надо — значит НАТО

США не могли вступить в противостояние с СССР без международной поддержки. 4 апреля 1949 года было объявлено о создании НАТО. В антисоветскую коалицию таким образом вовлекалось все больше стран, соответственно росло как количество боеголовок, так и масштаб предполагаемой агрессии.
Наконец, 19 декабря 1949 года Комитетом начальников штабов был утвержден план «Дропшот», по которому 1 января 1957 года могла начаться крупномасштабная операция сил НАТО, началом её должна была стать бомбардировка 100 советских городов 300 атомными бомбами 250 тысячами тоннами бомб обычных.

Преимущество в небе

К началу 1950-х США имели абсолютное превосходство над СССР в ядерном потенциале, в военно-морских силах и в количестве стратегических бомбардировщиков. Штатовские бомбардировщики B36 Peacemaker B47Stratojet могли, взлетев с базы на территории Великобритании или Японии, достать до центральных областей СССР, более легкие бомбардировщики «AJ-2», «A-3» и «A-4» гипотетически могли совершить удары по периферийным районам Советского Союза.
Под удары американской палубной авиации попадали Мурманск, Таллинн, Калининград, Севастополь, Одесса.
В это время на вооружении СССР состояли стратегические бомбардировщики «ТУ-4», но дальности их полета, при базировании на территории СССР, не хватало для масштабных бомбардировок вероятного противника. Бомбардировщики «ТУ-16» также не обладали достаточной дальностью.

Вероятная оккупация

По планам американских стратегов, побеждённый Советский Союз подлежал оккупации и должен был быть поделен на четыре «зоны ответственности»: Западная часть СССР, Кавказ — Украина, Урал — Западная Сибирь — Туркестан, Восточная Сибирь — Забайкалье — Приморье.
Эти территории разделялись ещё на 22 «района ответственности». Две американские дивизии должны были дислоцироваться в Москве, по одной в Ленинграде, Минске, Мурманске, Горьком, Куйбышеве, Киеве и еще в 15-ти городах СССР.

Срыв планов

Иосиф Сталин знал о планах Пентагона, но сохранял ледяное спокойствие. В конце августа 1949 года в СССР прошли успешные испытания советской атомной бомбы «РДС-1». США так и не решились осуществить свои планы. Американские военные аналитики пришли к выводу, что шансы успешной атаки крайне малы — 70%, выведение из строя девяти стратегических районов СССР могло повлечь за собой потерю 55% бомбардировщиков, что было критично для обороноспособности страны.
В 1955 году в СССР была введена в строй система ПВО «Беркут». В неё входили радиолокационные станции Б-200, радиолокационные станции кругового обзора «Кама», радиоуправляемые ракеты В-300 и зенитные комплексы С-25. Эта система для своего времени была настоящим триумфом. Планы США были сорваны.
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Истории , Комитет начальников штабов , Пентагон , НАТО
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