Ханты и манси, сложившиеся как народы тысячи лет назад из разных неолитических племен, и сейчас остаются шаманистами, почитают тотемы и предпочитают жить так, как жили их предки – занимаясь разведением оленей и охотой.

Раньше они были мусульманами

Православная вера пришла на Урал в XVI веке, а до этого времени среднеазиатские ханы пытались насадить на Урале ислам.

Как пишет в своих трудах тюрколог Николай Федорович Катанов, попытка заставить местные народы принять ислам была предпринята суффиями из тариката Аль-Бухари в самом конце XIV века. Сюда, на север, из Средней Азии были посланы исламские богословы, которых сопровождали 1700 бойцов из армии хана узбеков Шейбана.

Во время большого боя на Иртыше мусульмане потеряли убитыми больше 300 богословов, но дорогу на Урал все-таки открыли. Послушав проповедников, ислам приняли сибирские татары, ханты и манси.

О том, что «здешние татаровя» соблюдают «закон Магометов» свидетельствовала и Сибирская летопись, написанная в городе Тобольске Саввой Есиповым в XVII веке.

Сотрудник музея в Тюмени Рашид Рахимов считает, что принятие ислама хантами и манси началось гораздо раньше, в XII веке, по прямому приказу Багаутдина аль-Балти – «повелителя богословов».

До сих пор Ханты-Мансийский автономный округ считается одним из исламизированных регионов страны. Сейчас на землях ХМАО работают 18 мечетей, 9 молельных домов, проповедуют 25 исламских богословов.

Они остаются язычниками

Однако по большому счету, манси и ханты сумели ускользнуть как от влияния ислама, так и от влияния православия. Несмотря на то, что некоторые из представителей этих народов считаются христианами, к вере у них по-прежнему языческий подход – они почитают всех богов и стараются их умилостивить. Даже к православным иконам они подходят как к языческим изображениям божеств. Они «кормят» иконы жертвенной кровью животных, густо смазывая изображениям святых губы, и давно перепутали их со своими языческими богами, поставив Святителя Николая на место верховного божества Нум-Торум, а на место богини земли – Деву Марию.

Особое место в культуре уральских народов занимает почитание медведя. Удачная охота на него превращалась в настоящий праздник, на котором зверя чествовали, просили у него прощения и с которым прощались.

Однако если медведь убивал человека, с ним расправлялись весьма жестоко, а тушу сжигали.

Они скальпировали врагов

До XX века местные народы имели обычай скальпировать своих врагов и развешивать их волосы в качестве жертвенных подношений на деревьях. На этот обычай указывает историк Александра Лушина (статья «Обычай скальпирования в Старом Свете »). При этом существовало поверье, что если с врага срезать волосы, его душа умрет и больше не причинит вреда врагам.

Обычай подтверждают и археологические находки. Например, под Сургутом в могильнике Сайгатский VI ученые обнаружили череп человека с круговыми отметинами от ножа: древнего человека убили, а потом сразу же сняли скальп.

В легенде хантов о войне с чужаками описывается, как храбрый хант Гагара скальпирует вражеского вождя и вешает скальп на ветку дерева.

Они запрещали детям играть с покупными куклами

Много внимания у этих народов уделялось воспитанию детей. В 12 лет ребенок уже должен был уметь выполнять всю основную работу: девочка – содержать в порядке стойбище, а мальчик – охранять стадо, пасти оленей, уметь смастерить аркан или оружие.

Детские куклы никогда не имели черт лица. Считалось, если у куклы есть лицо – это уже изображение духа, и с ним нужно вести себя соответствующие – ублажать и кормить. Поэтому манси и ханты до сих пор неодобрительно относятся к покупным игрушкам. Главными «игрушками» у девочек были предметы для рукоделия, а у мальчиков – оружие и аркан.

Любопытно, что по поверьям этих народов у мужчин есть пять или семь душ, а у женщин – четыре или шесть. Для жизни самыми важными считались две души. Когда человек умирал, одна из них отправлялась в страну мертвых, а вторая – реинкарнировалась в ребенка того же пола.

Они приносили богам кровавые жертвы – йир

Скорее всего, ханты и манси, как и другие язычники, приносили своим богам в жертву людей. До сих пор отголоски этих обычаев встречаются у войкарских хантов, у которых есть обряд приношения в жертву «девушки-собаки». Во время этого обряда собаку одевали в женскую одежду, затем сажали в лодку и объехав священное озеро семь раз, торжественно топили животное, отдавая его как выкуп богу Курыку. Такой обряд проводили раз в семь лет, в качестве примирения людей и духов.

По местным преданиям делается это с тех пор как местная девушка отказалась выйти замуж за бога Курыка и решила обмануть божество, подсунув ему вместо себя собаку.

Этнограф Елена Геннадьевна Федорова в статье «Жертвоприношения у северных манси » пишет, что каждый манси должен был в течение жизни принести богам семь жертвенных животных (йир), среди которых должны были быть лошадь, петух, овца, бык и олень.

Кстати, мало кто знает, но образы из сказок Бажова писатель взял из мифологии местных народов. Например, огромный небесный лось, которому под копыта подставляли серебряные блюда, чтобы не осквернить его прикосновением к земле, трансформировался у него в оленя-Серебряное копытце, а Огневушка-поскакушка берет свое начало в духе огня, который местные народы почитали и который представляли в виде женщины в красном халате.