Какими прозвищами мужья называли своих жен на Руси

Бабой на Руси называли не просто замужнюю, а непременно рожавшую женщину. Впрочем, в некоторых русских диалектах непоэтичной лексеме «баба» находилось более цветистое определение.

Женка и большуха

Русский публицист Николай Шелгунов писал: «В русском народном лексиконе нет слова женщина, а есть баба или девка». Однако поморы бы с ним не согласились. Они называли своих жен исключительно женками (жонками), а если обращались к пожилой супруге, то кликали ее большухой.

Впрочем, как пишет Татьяна Бернштам в одной из своих монографий, большухой звали любую хозяйку дома независимо от возраста. Уважительное обращение к супруге не случайно — поморская женщина всегда была равной с мужем, который мог отсутствовать дома от 5 месяцев до полутора лет. Бернштам приводит такую фразу, записанную в одной из этнографических экспедиций: «Помор на море хозяин, а поморка во дому, и слово каждого — и мужа, и жены, — слово хозяйское».

Водворка и дружка

Интересно, что в современных воронежских говорах до сих пор замужних женщин называют женками. Но как пишет Ираида Морозова в статье, посвященной рассмотрению концепта «женщина», наряду с бабой и бабочкой, к жёнам обращались «водворка» и «дружка».

Водворка по словарю Даля — «подселенная» женщина, то есть та, которая после замужества перешла (подселилась) в дом мужа. Слово «дружка», кроме известного большинству значения «шафер жениха» в мужском роде, употребляется и в женском роде. И тогда, по толковому словарю Ушакова, оно означает «один из парных предметов». Неудивительно, что после замужества девушку начинали называть «дружка», ведь она становилась «парным предметом», и без мужа не была самостоятельной и самодостаточной.

Обиходница и плешница

В русских говорах Приамурья женщин называли по-разному. Зависело это от индивидуальных качеств. Одной из положительных черт женщин Приамурья (и не только!) была аккуратность и чистоплотность. В словарной картотеке фольклориста и краеведа Григория Новикова-Даурского упоминается, что жен, у которых в доме царил идеальный порядок, называли обиходницами. Жён ленивых, всеми правдами и неправдами уклоняющихся от домашних обязанностей, в приамурских селах именовали плёшницами.

Легко понять, почему приамурские крестьяне называли жен обиходницами, ведь глагол «обиходить, обихаживать» означает «ухаживать, присматривать, старательно ходить за чем-либо».

Межоумок

Именно так в мужском роде в пермских селах называли женщину, которая уходила от мужа. Дело это было неслыханное, но все-таки возможное. Как поясняет филолог Юлия Зверева, изучающая тему брака в пермских говорах, межоумок является метафорическим переносом со слова «межеумок» (меж + ума) — слабоумный человек. Таким образом, уход из семьи женщины пермские крестьяне воспринимали исключительно как поступок умалишенной.

Ляпалка

В брянских говорах ляпалкой называют женщину, которая часто говорит ерунду. О таких говорят: сначала скажет, а потом — подумает. Как поясняет ассистент кафедры русского языка Брянского госуниверситета Ю. Милютина, у лексемы — два значения. В первом случае имеют в виду несдержанную на язык женщину, говорящую необдуманно.

Во втором значении речь идет о брыже — сложенном куске бумаги, который стягивает два угла бумажного змея. Во время полета брыж (ляпалка) издает сильные, но пустые, ничего не значащие и не влияющие на полет змея звуки. В результате метафорического переноса ляпалкой стали называть болтливую сплетницу. В таком же значение слово известно и в рязанских диалектах.