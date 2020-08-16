Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ретюнинское восстание: крупнейший бунт зеков ГУЛАГа 

Русская семерка 1 час назад
Каким был крупнейший бунт зеков ГУЛАГа
Фото: Русская семерка
Причиной этого крупнейшего в истории ГУЛАГа восстания, по данным следствия, стали слухи о грядущих массовых расстрелах заключенных и вольнонаемных. В ходе восстания были убиты свыше 70 человек из числа военизированных охранников и бунтовщиков, 50 заключенных впоследствии расстреляли по приговору суда.

Бунт готовился долго

Мятеж произошел в конце января 1942 года в лагерном пункте «Лесорейд» Воркутлага, расположенном в нескольких километрах от райцентра Усть-Усы в Коми АССР. Из более чем 200 заключенных более половины были «политическими», отбывавшими сроки по 58-й статье. Бунт готовился начальником лагпункта, вольнонаемным Марком Ретюниным, ранее отбывшим трехлетний срок за бандитизм. Ретюнин с осени 1941 года пополнял склады лагерного пункта продовольствием и одеждой, объясняя на базе свои запросы возможностью изоляции «Лесорейда» от Усть-Усы из-за весеннего половодья. Как показали потом на следствии уцелевшие участники восстания, о подготовке к нему в лагпункте знали свыше десятка заключенных, но оперативников НКВД в «Лесорейде» не было, поэтому чекисты услышали о бунте только когда он начался.

Что намеревались делать бунтовщики

Судя по показаниям фигурантов «ретюнинского дела», Ретюнин после обезоруживания охраны и освобождения зеков намеревался захватить райцентр, а затем, добравшись с вооруженным отрядом до Кожвы, по железной дороге двигаться до Воркуты. Планировалось освобождать попадавшиеся на пути лагеря, пополняя таким образом армию взбунтовавшихся заключенных. По замыслу инициаторов усть-усинского восстания оно должно было расшириться до гигантских масштабов и охватить большое количество населенных пунктов и десятки тысяч заключенных ГУЛАГа, а также местное население.

Начало восстания

В субботний день 24 января Ретюнин с сообщниками нейтрализовали большую часть бойцов военизированной охраны, обманом заманив их в баню. Остальных вохровцев разоружили, при этом одного убили и одного ранили. Охрану заперли в овощехранилище. Ретюнин объявил заключенным о начале восстания, значительная часть зеков лагпункта присоединилась к бунтовщикам.
Переодетые в вохровские полушубки вооруженные заключенные и вольнонаемные (свыше 80 человек) загрузили продовольствие на несколько подвод и направились в Усть-Усу. На всех бунтовщиков было всего 12 винтовок и 4 револьвера.

Бои в Усть-Усе

В поселке повстанцы захватили почту, КПЗ. Треть из 38 освобожденных зеков присоединилась к восставшим. Попытки захватить пароходство, отдел милиции и аэродром успехом не увенчались. В ожесточенных боях как со стороны нападавших, так и со стороны стрелков ВОХР, а также милиции погибли в общей сложности порядка 20 человек.
Начальник соседнего лагерного пункта Поля-Курья М. Поляков после получения сообщения о нападении на Усть-Усу отправил на помощь обороняющимся отряд ВОХР, у которого помимо винтовок и наганов на вооружении был ручной пулемет. Как только он вступил в бой, группа Ретюнина начала отходить из поселка. Примерно половину бунтовщиков, у которых не было оружия, вохровцы захватили, еще 20 сдались сами.

Уничтожение и захват остатков повстанцев

При отходе из Усть-Усы Ретюнинский отряд разбил роту ВОХР, практически не оказавшую зекам никакого сопротивления. Тем не менее подразделения стрелков военизированной охраны продолжали преследовать бунтовщиков и 1 февраля после почти суточного боя основную группу, в которой вместе с Марком Ретюниным находились еще несколько командиров повстанцев, окружили. Ретюнин и еще пятеро человек застрелились, троих зеков убили, двое сдались в плен. Разрозненные группы заключенных потом вылавливали в лесах до начала марта.

Это было «бандитское выступление»

В результате этого мятежа в боях погибли 42 человека из числа заключенных и вольнонаемных, а также 33 вохровца. Впоследствии за участие в бунте были осуждены 68 человек, 50 из которых были приговорены к высшей мере наказания. Официальная оценка произошедшего свелась к формулировке «бандитское выступление», хотя большинство заключенных-бунтовщиков сидели по 58-й статье.
Русская семерка: последние новости
Процедура смертной казни в СССР: как она проходила Процедура смертной казни в СССР: как она проходила За что Сталин казнил Николая Бухарина За что Сталин казнил Николая Бухарина Как пытались предотвратить развал СССР Как пытались предотвратить развал СССР
Комментарии
Истории
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как проходила смертная казнь в СССР
Как проходила смертная казнь в СССР
Что сняла потерянная в Бермудском треугольнике камера
Что сняла потерянная в Бермудском треугольнике камера
Какие тайны хранят Васюганские болота
Какие тайны хранят Васюганские болота
Новости партнеров
Видео
Как девушке удалось овладеть запрещенной профессией
02:20
Как девушке удалось овладеть запрещенной профессией
Люди
Что скрывали о московской Олимпиаде-80
12:30
Что скрывали о московской Олимпиаде-80
Истории
В подмосковной реке нашли живого крокодила
00:53
В подмосковной реке нашли живого крокодила
Безумный мир
По дорогам Татарстана рассекает КамАЗ без водителя
03:05
По дорогам Татарстана рассекает КамАЗ без водителя
Безумный мир Вещи
Китайцу на голову с неба свалилась кошка
01:10
Китайцу на голову с неба свалилась кошка
Безумный мир Люди
Что сняла потерянная в Бермудском треугольнике камера
10:18
Что сняла потерянная в Бермудском треугольнике камера
Места Безумный мир
Почему у церквей купола разных цветов
04:25
Почему у церквей купола разных цветов
Безумный мир Истории
Факты о Хиросиме и Нагасаки, о которых принято молчать
02:38
Факты о Хиросиме и Нагасаки, о которых принято молчать
Истории
Предсказано исчезновение пингвинов в Антарктике
03:20
Предсказано исчезновение пингвинов в Антарктике
Безумный мир
Обезьяна получила термос и «прочла» инструкцию
00:40
Обезьяна получила термос и «прочла» инструкцию
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение