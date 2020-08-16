Каким был крупнейший бунт зеков ГУЛАГа

Причиной этого крупнейшего в истории ГУЛАГа восстания, по данным следствия, стали слухи о грядущих массовых расстрелах заключенных и вольнонаемных. В ходе восстания были убиты свыше 70 человек из числа военизированных охранников и бунтовщиков, 50 заключенных впоследствии расстреляли по приговору суда.

Бунт готовился долго

Мятеж произошел в конце января 1942 года в лагерном пункте «Лесорейд» Воркутлага, расположенном в нескольких километрах от райцентра Усть-Усы в Коми АССР. Из более чем 200 заключенных более половины были «политическими», отбывавшими сроки по 58-й статье. Бунт готовился начальником лагпункта, вольнонаемным Марком Ретюниным, ранее отбывшим трехлетний срок за бандитизм. Ретюнин с осени 1941 года пополнял склады лагерного пункта продовольствием и одеждой, объясняя на базе свои запросы возможностью изоляции «Лесорейда» от Усть-Усы из-за весеннего половодья. Как показали потом на следствии уцелевшие участники восстания, о подготовке к нему в лагпункте знали свыше десятка заключенных, но оперативников НКВД в «Лесорейде» не было, поэтому чекисты услышали о бунте только когда он начался.

Что намеревались делать бунтовщики

Судя по показаниям фигурантов «ретюнинского дела», Ретюнин после обезоруживания охраны и освобождения зеков намеревался захватить райцентр, а затем, добравшись с вооруженным отрядом до Кожвы, по железной дороге двигаться до Воркуты. Планировалось освобождать попадавшиеся на пути лагеря, пополняя таким образом армию взбунтовавшихся заключенных. По замыслу инициаторов усть-усинского восстания оно должно было расшириться до гигантских масштабов и охватить большое количество населенных пунктов и десятки тысяч заключенных ГУЛАГа, а также местное население.

Начало восстания

В субботний день 24 января Ретюнин с сообщниками нейтрализовали большую часть бойцов военизированной охраны, обманом заманив их в баню. Остальных вохровцев разоружили, при этом одного убили и одного ранили. Охрану заперли в овощехранилище. Ретюнин объявил заключенным о начале восстания, значительная часть зеков лагпункта присоединилась к бунтовщикам.

Переодетые в вохровские полушубки вооруженные заключенные и вольнонаемные (свыше 80 человек) загрузили продовольствие на несколько подвод и направились в Усть-Усу. На всех бунтовщиков было всего 12 винтовок и 4 револьвера.

Бои в Усть-Усе

В поселке повстанцы захватили почту, КПЗ. Треть из 38 освобожденных зеков присоединилась к восставшим. Попытки захватить пароходство, отдел милиции и аэродром успехом не увенчались. В ожесточенных боях как со стороны нападавших, так и со стороны стрелков ВОХР, а также милиции погибли в общей сложности порядка 20 человек.

Начальник соседнего лагерного пункта Поля-Курья М. Поляков после получения сообщения о нападении на Усть-Усу отправил на помощь обороняющимся отряд ВОХР, у которого помимо винтовок и наганов на вооружении был ручной пулемет. Как только он вступил в бой, группа Ретюнина начала отходить из поселка. Примерно половину бунтовщиков, у которых не было оружия, вохровцы захватили, еще 20 сдались сами.

Уничтожение и захват остатков повстанцев

При отходе из Усть-Усы Ретюнинский отряд разбил роту ВОХР, практически не оказавшую зекам никакого сопротивления. Тем не менее подразделения стрелков военизированной охраны продолжали преследовать бунтовщиков и 1 февраля после почти суточного боя основную группу, в которой вместе с Марком Ретюниным находились еще несколько командиров повстанцев, окружили. Ретюнин и еще пятеро человек застрелились, троих зеков убили, двое сдались в плен. Разрозненные группы заключенных потом вылавливали в лесах до начала марта.

Это было «бандитское выступление»

В результате этого мятежа в боях погибли 42 человека из числа заключенных и вольнонаемных, а также 33 вохровца. Впоследствии за участие в бунте были осуждены 68 человек, 50 из которых были приговорены к высшей мере наказания. Официальная оценка произошедшего свелась к формулировке «бандитское выступление», хотя большинство заключенных-бунтовщиков сидели по 58-й статье.