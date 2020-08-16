Суровая жизнь английских проституток

Недавно на экраны вышла скандальная драма телекомпании ВВС «Куртизанки» (Harlots). Зрители были потрясены количеством откровенных сцен в этом историческом сериале. Увы, таковой была мрачная реальность Англии 18 века. В георгианскую эпоху процветала секс-торговля, а девочки становились проститутками с 11-ти лет. Их матери продавали девственность дочерей на аукционах, а бордели были переполнены. Узнайте больше о британских куртизанках 18 века из нашего материала.

В георгианскую эпоху каждая пятая женщина Британии торговала своим телом. Те, кто уже состарились для того, чтобы заниматься проституцией, охотились на юных девушек, приезжавших в Лондон в поисках работы, чтобы обманом втянуть их в грязный мир разврата. О том, насколько ужасно обстояли дела, свидетельствует хотя бы такой факт: известная владелица борделя организовала шоу, на котором богатые клиенты смотрели, как юных девственниц лишают невинности.

В 18 веке в Англии детей часто продавали для борделей, а девственность считалась ценным товаром. До наших дней дошла история одной из юных проституток по имени Шарлотта Хейс. Она родилась в 1725 году и была дочерью хозяйки борделя. С детства мать учила ее повадкам куртизанки, а в 14 лет продала ее невинность за 50 фунтов, что в наше время составило бы приблизительно 9000 фунтов (около 862 000 рублей).

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Девственницы считались «товаром премиум-класса». В георгианскую эпоху секс с целомудренной девушкой высоко ценился, поскольку мужчины боялись венерических заболеваний и стремились получить особое чувственное наслаждение в объятиях молодых красавиц. Иногда девственность могли продавать несколько раз, если девушки были достаточно юны. Хитрые куртизанки знали, как создать эффект невинности, используя народные средства для сужения стенок влагалища.

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Шарлотта Хэйс, о которой мы упоминали выше, со временем стала одной из самых желанных женщин Англии. Она возглавила весьма прибыльный бордель Лондона, который находился на центральной улице Пэлл-Мэлл. Куртизанка называла свой дом разврата «женским монастырем».

Хозяйка принимала в заведение девочек, которым едва исполнилось 12 лет, и учила их изысканным манерам, одевала во французские шелка, а клиентам обещала воплощение всех их фантазий и капризов. Ночь с красоткой в этом борделе стоила более 100 фунтов, что в то время превышало среднестатистический годовой заработок.

В заведении для утех Шарлотты Хэйс собирались представители высшего общества — лорды, графы и даже представители королевской семьи. Однажды куртизанка прочитала об эротических ритуалах на Таити и решила организовать необычное мероприятие. Во время эротического шоу 12 юных девственниц лишали невинности 12 молодых мужчин, а за порочным представлением наблюдали 23 клиента, заплативших круглую сумму. Шарлотте Хэйс удалось сколотить на секс-бизнесе немалое состояние — 20 000 фунтов, что сейчас равнялось бы 3 миллионам фунтов (около 290 миллионов рублей).

Каждый год тысячи юных девушек приезжали в Лондон в надежде найти работу. Многие из них попадали в ловушки «сводниц», которые охотились на них в гостиницах и тавернах. Наивные деревенские жительницы слепо верили почтенным леди, предлагающим им крышу над головой, пока те не станут на ноги. Затем «падших ангелов» обвиняли в задолженности за еду и проживание и заставляли отрабатывать ее, ублажая пьяных мужчин.

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Многие проститутки становились известными куртизанками и даже любовницами короля. Одной из таких жриц любви была Китти Фишер, портрет которой написал Джошуа Рейнольдс . Ее считали одной из самых красивых женщин того времени. Китти была скромного происхождения, но смогла влиться в высшее общество и стать любовницей нескольких знатных мужчин, среди которых были граф Ковентри и герцог Йоркский. Она наслаждалась роскошной жизнью и вниманием многочисленных поклонников.

Еще одной юной проституткой, которой удалось пробиться в ряды высшего класса, стала Лавиния Фентон, незаконнорожденная дочь моряка. Ее мать была замужем за владельцем лондонского борделя. Она тоже продала свою девственность португальскому дворянину, а затем стала жрицей любви. В 1728 году, когда Лавинии исполнилось 20 лет, она сбежала с любовником, герцогом Болтонским, который был старше ее на 23 года. Пара поженилась после смерти жены герцога, 20 лет спустя. На то время у них уже было трое детей, а куртизанка получила титул герцогини Болтонской.

В 18 веке стали популярными «клубы адского пламени» — тайные общества, в которые входили богачи. Члены скандальных кружков насмехались над религией, а их девизом была фраза «Делай, что желаешь!» В порочных обществах лишали невинности девушек, насиловали женщин, а иногда там даже происходили убийства. Одним из самых известных подобных заведений стал Клуб адского пламени Фрэнсиса Дэшвуда, открытый в 1746 году. В него входили многие знатные личности того времени. После того как член одного из дублинских кружков, лорд Сэнтри, в 1748 году убил портье в таверне, о жестокости и насилии в «клубах адского пламени» заговорили еще больше. И хотя алкоголизм и распутство в тайных обществах действительно процветали, доказательств того, что во время встреч их члены приносили жертвы дьяволу, нет.

Центром секс-торговли в Лондоне был район Ковент-Гарден. Девушки предлагали себя на каждом углу, встречая мужчин на улицах и в кофейнях. В 1740-х годах даже был издан скандальный справочник «Список Харриса» (The Harris' List), в котором автор рассказывал о возможностях известных проституток.

Здесь можно найти описания тел куртизанок, их интимные детали, нецензурную лексику, которую они используют и какие необычные фантазии они готовы выполнить. В качестве рекомендации прилагался список известных клиентов проституток, куда входили король Георг IV, писатель Джеймс Босуэлл и государственный деятель Роберт Уолпол.

Реформатор Сондерс Валлийский писал в 1758 году о секс-торговли в Лондоне. Он указывал, что проститутки роятся на улицах города, а множество борделей работают в открытом режиме, так что может показаться, что вся столица — большой котел разврата. Политик заявлял, что на каждой улице женщины выставляют себя в окнах и дверных проемах, как товар на базаре. Дерзкий характер секс-торговли в Великобритании пришел в упадок к концу 18 века, когда взгляды общества начали меняться. Вскоре были изданы несколько указов, согласно которым бордели и уличная проституция признавались незаконными.

В отличие от Великобритании, проституция во Франции в 19 веке еще оставалась легальной. Для удобства клиентов каждый округ Парижа издавал буклет, где были перечислены куртизанки с фотографиями, ценой, особыми умениями и информацией о происхождении.