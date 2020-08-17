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Почему немцы сажали офицеров в специальные лагеря 

Русская семерка 2 часа назад
Почему немцы сажали офицеров в специальные лагеря
Фото: Русская семерка
В Великую Отечественную войну советским правительством не было издано ни одного документа-инструкции о правилах поведения рядовых красноармейцев и офицеров в плену. Напротив, все сдавшиеся или захваченные плен военнослужащие Красной Армии официально считались предателями и изменниками Родины, а их семьи репрессировались.

Закон и реальность

Формально боец или командир, попавший в плен по независящим от него обстоятельствам либо в связи с кардинально изменившейся обстановкой, как военный преступник к ответственности (расстрел с конфискацией имущества) не должен был привлекаться — это следовало из трактовки статей 58-1«б» и 58-1«а» УК РСФСР, а также статьи 22 Положения о воинских преступлениях (статья 193-22 УК РСФСР).
На деле же на фронте с августа 1941 года действовали приказы И. Сталина №270 и №227 (знаменитый приказ «Ни шагу назад!», принятый в июле 1942 года). По ним любая сдача в плен расценивалась как предательство и измена Родине, а изменник подлежал расстрелу.

Сколько командиров было пленено

Главное управление кадров Минобороны РФ приводит такие следующие данные о боевых потерях офицерского состава армии и флота за время Великой Отечественной: свыше 392 тысяч пропавших без вести. Сколько офицеров из этого количества находились в плену, в силу ряда причин с точностью сказать невозможно и сегодня. Во-первых, потому что специального учета военнослужащих, попавших в плен во время боевых действий, не велось. Во-вторых, и по немецким документам офицеры нередко проходили рядовыми — командиры умышленно понижали себя в звании, опасаясь расстрела.
Известно только, что в немецком плену во Второй мировой войне оказались 80 советских генералов и комбригов. Подавляющее большинство из этих офицеров от сотрудничества с гитлеровцами отказались.

Офицеров отделяли от рядовых

Для пленных офицеров Красной Армии у гитлеровцев существовали специальные лагеря — офлаги. При пленении офицеров и рядовых сразу же старались отделить друг от друга, чтобы командиры не имели возможности подбить бывших подчиненных на бунт. Необходимость такой «сортировки» была прописана еще в директиве №21 плана «Барбаросса». Комиссаров, особистов, военных прокуроров и политработников немцы чаще всего сразу расстреливали.
Один из крупнейших офлагов располагался во Владимире-Волынском. Пленные советские офицеры там подразделялись на четыре группы по национальному составу. Особого отношения у гитлеровцев к плененным командирам не было — их также массово уничтожали, в том числе и в лагерях смерти Бухенвальде, Освенциме, Маутхаузене и других.
По данным исследователя Второй мировой войны и Холокоста Арона Шнеера, с 1942 года всех пленных офицеров Красной Армии, у кого были гражданские специальности, начали направлять на работу на предприятия германского военно-промышленного комплекса. Командиры, знающие иностранные языки, работали в немецких канцеляриях. До 1943 года существовал Военно-исторический кабинет, куда входили пленные советские офицеры до подполковников включительно, — они писали историю боевых действий своих подразделений, указывая при этом на ошибки в командовании как со стороны Красной Армии, так и противника.

Правила генерала Карбышева

Часть офицеров, в том числе из числа высшего командного состава Красной Армии, оказавшись в плену, согласилась на сотрудничество с гитлеровцами. Самый известный из предателей — генерал Андрей Власов, ставший командиром так называемой Русской освободительной армии (РОА). Однако большинство пленных из числа офицерского состава на уговоры стать пособниками нацистов не поддались.
Яркий пример тому — судьба генерал-лейтенанта инженерных войск Д. М. Карбышева, погибшего в Маутхаузене в феврале 1945 года. Дмитрия Михайловича в плену очень долго и безуспешно склоняли к сотрудничеству. Мужественному генералу приписывают создание «Правил поведения советских бойцов и командиров в плену». Их текст передавался устно и впоследствии успешно прошел независимую проверку на подлинность при опросе четырех узников Маутхаузена, освобожденных из концлагеря.
Правила состояли из 10 пунктов. Вот что должны были делать солдаты и офицеры, попавшие в немецкий плен:
оставаться организованными и сплоченными, где бы не находились; не оставлять в беде больных и раненых, вообще проявлять взаимопомощь; не унижаться перед врагом; не забывать о воинской чести; своим единством и сплоченностью заставить гитлеровцев уважать себя; вести борьбу против фашистов, предателей и изменников Родины; организовываться для диверсионной работы и саботажа; бежать из плена как только представится такая возможность; не предавать воинскую присягу и свою Родину; развенчивать мифы о том, что гитлеровская Германия непобедима.

Инструкция для плена у американцев

Такую памятку раздали американским военнослужащим в мае 1944 года. Сравнивая зверские условия содержания советских военнопленных в гитлеровских лагерях с «вегетарианскими» правилами нахождения там американцев, можно сказать, что первая же фраза памфлета Военного департамента №21-7 «Если вы попадете в плен, вот ваши права» звучит издевательски: «Плохо быть военнопленным».
Американцы по Женевской конвенции, в которой изложены права военнопленных, получали в фашистском плену посылки от Красного Креста, условия содержания янки были несоизмеримо лучше, чем у советских пленников. В вышеназванном памфлете, в частности, говорилось, что плененных американских офицеров гитлеровцы могут использовать только на командных должностях. Ни о какой опасной и вредной работе для командиров и речи идти не должно.
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Истории , Андрей Власов , Министерство обороны , Международный комитет Красного Креста
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