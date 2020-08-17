К чему на самом деле чешется ладонь 

Каждый россиянин слышал, что, если чешется левая рука — это к деньгам. Многие даже уверены, что чем более ближе к центру чешется ладонь, тем больше сумма, на которую вы можете рассчитывать.

А вот если чешутся еще и пальцы, значит, как считается в народе, человека ждет прибыльное дело, но самих денег придется подождать.

При этом совсем другое "предзнаменование", согласно приметам, несет зудящая правая рука. Так, говорят, что, если чешется правая ладонь, то вас ждет встреча с новым человеком, который может сыграть важную роль в вашей жизни. При этом, если вас не пугают новые знакомства, то ладонь советуют сжать в кулак, якобы спрятав в карман предстоящую встречу.

Что говорят факты

Но вот специалисты объясняют такой симптом совсем иначе.

Как выяснил "Рамблер", ладонь, которая частенько чешется, может говорить о многом.

В частности, даже у человека, который никогда не страдал от аллергии, она вдруг может появиться. Зуд на руках может проявиться, если вы трогали что-то вроде химических средств, шерсти, пыльные предметы, краску для волос. Это может быть также реакцией на пищу или на новый крем.

На самом деле зуд может сигнализировать о многих болезнях: гипотериоз, лишай, крапивница, чесотка, грибковые болезни.

При этом такие ощущения могут возникнуть из-за гипотериоза или на фоне диабета или гипергликимии (повышенного сахара в крови).

И даже шейный остеохондроз может "отдавать" зудом в ладонях, только тогда это сопровождается болью в плечах, ключицах и шее.