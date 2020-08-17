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Зачем израильские женщины бреют голову и носят парик

Анастасия Иванова
1 час назад
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Любая религия мира подразумевает соблюдение строгих правил, которые определяют норму поведения. Зачастую они указаны в священных текстах и касаются основных принципов той или иной религии, проводимых обрядов, распорядка дня и внешнего вида. В этом кроется ответ, почему женщины в Израиле бреют голову. «Рамблер» узнал об этом подробнее.
Почему женщины в Израиле бреют голову и носят парик
Фото: depositphotosdepositphotos
Самые близкие примеры того, как выглядит религиозный человек – это православные христианки, которые покрывают голову платком, и мусульманки, у которых в норме носить хиджаб.
В иудаизме же существует особый закон, который называется цниут, который отвечает за женскую скромность. Согласно этому закону женщина обязана не просто носить головной убор, а полностью скрывать свои волосы под платком. Самые радикальные ответвления в иудаизме подразумевают, что жены вообще не должны отвлекать мужа от молитв. А женские волосы считаются соблазном, который нарушает цниут. Чтобы не склонять своих мужей к греху, некоторые иудейки бреют голову наголо.
Но люди склонны к тому, чтобы обходить правила. Поэтому женщины нашли выход, как присвоить свою красоту обратно, и начали носить парики. По правилам парик соответствует цниуту, хотя в этом решении можно заметить некое противоречие.
Запрещено использовать парики максимально похожие на настоящие волосы. Например, стрижка и укладка, которую делают незамужние девушки запрещены. Волосы парика также не должны спускаться ниже плеч. Поэтому большинство девушек выглядят схоже – носят каре.
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